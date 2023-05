El mensaje de Palestino al Paris Saint-Germain, por la expulsión de un hincha con la camiseta ‘árabe’ del estadio Parque de los Príncipes, recibió respuesta desde Francia.

Aunque no fue precisamente de parte del poderoso elenco parisino, sino que del Olympique de Marsella de Alexis Sánchez.

Cabe recordar que el equipo con sede en La Cisterna emplazó al PSG en redes sociales, exigiendo una explicación por lo vivido por Moussi Zinedine, quien fue sacado del recinto de la capital francesa por vestir la prenda del cuadro chileno.

“Lamentablemente, no hay una explicación por lo sucedido en el estadio del PSG. Había más hinchas con camisetas ajenas al club local, pero solo él fue expulsado”, expuso el ‘Tino-Tino’ en redes sociales.

La publicación recibió este domingo la respuesta del Marsella, que recordando el cometido de Alexis Sánchez en el duelo ante PSG por Copa de Francia, le dejó un recado a los parisinos.

“Bueno, no es la primera vez que un chileno incomoda a ese club”, contestó el perfil en español de ‘Les Minots’.

Junto al mensaje, adjuntaron a una imagen del citado partido donde Marsella venció 2-1 al PSG con gran actuación de ‘Maravilla’.

Palestino no dejó pasar la respuesta del equipo de Sánchez: “Gracias por responder, amigos. Pensábamos que no había internet en Francia, pues la respuesta que esperamos aún no llega”.