El Campeonato Nacional 2023 volverá a la acción el martes 9 de mayo con el arranque de la decimotercera fecha, específicamente con el partido entre Magallanes y Curicó Unido.

El torneo tendrá una pausa este fin de semana debido a las elecciones del domingo 7, que determinará la conformación del Consejo Constitucional.

La jornada 13 tendrá dos duelos destacados, ambos a disputarse el miércoles 10 de mayo. Primero chocarán Coquimbo Unido y Universidad de Chile, en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’, en un duelo clave por la lucha en la parte alta de la tabla.

Los azules son sublíderes con 21 unidades, mientras que los ‘piratas’ se encuentran en el quinto puesto con 19 puntos.

En tanto, Universidad Católica y Huachipato protagonizarán en el Estadio Santa Laura un atractivo choque por el liderato del certamen. Los cruzados son cuartos con 19 unidades y los acereros encabezan la clasificación con 22 positivos.

La decimotercera fecha bajará el telón el jueves 11 de mayo con el partido entre Everton y Palestino en el Estadio Sausalito.

Cabe mencionar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.

Martes 9 de mayo:

Magallanes vs. Curicó Unido, 15:30 horas, estadio Municipal de San Bernardo.

Ñublense vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas, estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Unión Española vs. Unión La Calera, 18:00 horas, estadio Santa Laura.

Colo Colo vs. Audax Italiano, 20:30 horas, estadio Monumental.

Miércoles 10 de mayo:

Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile, 18:00 horas, estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Cobresal vs. O’Higgins, 18:00 horas, estadio El Cobre.

Universidad Católica vs. Huachipato, 20:30 horas, estadio Santa Laura.

Jueves 11 de mayo:

Everton vs. Palestino, 20:30 horas, estadio Sausalito.