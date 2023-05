Bruno Barticciotto, joven delantero de Palestino, fue incluido en un prestigioso ranking de los jugadores que mejor juegan en las ligas de todo el mundo.

En un listado elaborado por el Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), el nombre del atacante chileno figura entre los 100 mejores regateadores Sub 23.

La estadística arroja un porcentaje, tomando en cuenta los regates de cada jugador por partido de su liga local en los últimos 365 días, que mide los índices de frecuencia y efectividad.

Así, de acuerdo al ranking, Bruno Barticciotto registra un 61,8% de efectividad, realizando regates cada 25 minutos y 42 segundos: lo anterior, le vale ubicarse en el puesto 81° del listado.

Cabe mencionar que el líder del ranking CIES lo comanda el brasileño Vinicius, del Real Madrid, con un 50,3% de efectividad y regates cada 15 minutos con 23 segundos.

Top U2⃣3⃣ dribblers 🌐 as per exclusive @CIES_Football Index based on frequency, success rate of dribbles (@Wyscout) & sporting level of matches played

— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 3, 2023