El club Palestino reaccionó este viernes en redes al polémico video donde un hincha fue expulsado del estadio del París Saint-Germain (PSG) por vestir la camiseta de la tienda ‘árabe’.

El aficionado se sentó el pasado 30 de abril en las gradas del Parque de los Príncipes y minutos después fue conminado por los guardias a dejar el recinto por usar la casaquilla tetracolor. Insólito.

El mismo hincha se grabó alegando su expulsión ilegítima del mencionado recinto solo por portar una camiseta distinta a la del PSG. Acusó discriminación.

“Me dicen que se quede la camiseta en la Mecca ¡Lo juro, es una locura, quieren sacarme de aquí!”, sostuvo el involucrado en un video publicado en TikTok.

Ante esto, Palestino no quedó ajeno. El cuadro de colonia publicó un tuit con el video donde sacan al hincha del recinto galo y escribió: “Ayúdanos a encontrarlo”, en inglés y en francés.

Luego, la escuadra de la Primera División nacional señaló: “¡Gracias por llevar nuestra camiseta!”.

💪🏼 Help us find him

🫡 Aidez-nous à le retrouver

¡Thanks for wearing our shirt! ❤️💚#TodoUnPueblo 🇵🇸 https://t.co/zdWa39tonJ

— Club Deportivo Palestino (@CDPalestinoSADP) May 5, 2023