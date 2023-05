En la antesala de una noche cargada de fútbol internacional, como lo es una nueva edición de Copa Sudamericana y Libertadores, los ojos de posan en Santiago para el duelo entre Colo Colo y Boca Juniors en el estadio Monumental.

El partido cargado de mística y de recuerdos, apunta a ser uno de los más entretenidos de la jornada, pero también enciende las alarmas por los constantes episodios de violencia e incidentes que se han registrado a lo largo del país y sobre todo en el último clásico universitario.

Es por eso, que el presidente de la asociación que rige al fútbol chileno, Pablo Milad, dio una conferencia de prensa en donde avisó que en el partido de Libertadores en el Monumental, habrá gente de Conmebol supervisando y tomando nota sobre lo que ocurra en el compromiso.

Además, destacó la gran preocupación del ente que maneja el fútbol sudamericano, tras los incidentes que se repiten en Chile.

Con relación a esto, el mandamás de la ANFP señaló que “tengo que decirles que la Conmebol está muy preocupada, especialmente por el partido de mañana, está acá el gerente de seguridad de Conmebol, quien manifestó mucha preocupación por el partido y lo que está pasando en los estadios de nuestro país”.

Es por eso, que ante el temor de nuevos episodios que empañan al deporte en nuestro país, Milad solicitó: “Dar un ejemplo de comportamiento, de que la gente que va al estadio vaya a ver el espectáculo, de tener un lindo partido de fútbol, un gran compromiso y que gane el fútbol, que no ganen los delincuentes“.

“Queremos disfrutar el partido, que no tengamos que lamentar nada, que demos una buena imagen país para Sudamérica y el mundo, pero depende de todos. Los que vean algo sospechoso denuncien, porque es para proteger la integridad de todos y las familias”, complementó.

Con esto, se deja ver la preocupación y el temor del cabecilla de la ANFP por los problemas que se han ido registrando no solo en esta temporada, si no que hace varios años en el fútbol chileno y que no parece tener una solución a corto plazo.

Cabe recordar que en el último duelo del torneo continental para Colo Colo ante Monagas disputado en Chile, se registraron incidentes entre un puñado de hinchas de los ‘albos’ que impulsó a Conmebol a sancionar al ‘Cacique’ para evitar que se repita la historia.