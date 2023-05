El exfutbolista e ídolo de Universidad de Chile, Johnny Herrera, emitió sus descargos tras los incidentes registrados en el clásico universitario que obligaron a suspender el enfrentamiento del Campeonato Nacional.

Herrera no se guardó nada. Emitió críticas a los barristas de la ‘U’, pero, más aún, expresó su furia contra el Gobierno de Chile y el presidente Gabriel Boric.

“Muchas veces a uno que nació dentro de un estadio le da miedo ir a una cancha. No es lo mismo ir con mi hijo, que me llamó para saber qué había pasado. No sé cuánta gente viajó, quedó triste un amigo porque vio 30 minutos de fútbol, si es que”, empezó diciendo el exarquero en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Dejen ir a la concepción de esto, que entiendo que pasa porque a los hinchas, la barra, no lo dejaron hacer un recibimiento planeado. Todo lo que ellos quieran, están en su derecho de reclamar de buena forma, pero en la vida hay normas. Reglamentos que uno tiene que respetar”, añadió.

En relación a esto último, Herrera profundizó que “si a mi hijo no le dejo ver tele, el hueón no va a ir y tirar la tele por la ventana. Uno entiende la frustración hasta cierto punto, pero el equipo quedaba puntero si ganaba, qué mayor daño. Si nos jactamos de ser distintos, yo lo seguiré haciendo porque no somos como el hincha común, pero así perjudicamos al club”.

“Quedaba puntero la U después de sufrir cuatro años con la misma mierda, se pasaron todo por la raja literalmente. Perdón que lo diga, pero es así”.

Finalmente, Herrera ‘explotó’ contras las autoridades gubernamentales: “Es que escuchai a la ministra del deporte que dice que el club hace todo mal. Ahora, como país, como Estadio Seguro, aportan cero, cero, cero. El presidente tuiteando ‘No vamos a dejar que los delincuentes…’, y viene tuiteando la misma huea desde hace un año y medio. Desde que asumió. Entonces ¿En qué ayudan? en Nada”, cerró.