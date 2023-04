Este fin de semana se disputa la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023, donde todas las miradas las acapara el Clásico Universitario entre La U y Católica.

Azules y Cruzados serán los encargados de abrir la jornada dominical, pero los primeros en saltar a la cancha serán Unión La Calera y Colo Colo.

Los albos visitarán al cuadro ‘cementero’ este viernes 28 de abril, mismo día que el líder del torneo, Huachipato, recibirá al colista Magallanes.

Ya el sábado, Palestino será local ante un necesitado Ñublense; Curicó Unido enfrentará a Everton en la región del Maule; y Audax Italiano recibirá al siempre complicado Cobresal.

El domingo también contará con tres partidos, con el Clásico Universitario a primera hora en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.

Luego, será el turno de O’Higgins ante Unión Española y todo lo cerrarán Deportes Copiapó ante Coquimbo Unido.

Cabe mencionar que todos los partidos serán transmitidos por TNT Sports y Estadio TNT.

Viernes 28 de abril:

Unión La Calera vs Colo Colo, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Huachipato vs Magallanes, 20:30 horas, estadio CAP.

Sábado 29 de abril:

Palestino vs Ñublense, 12:30 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Curicó Unido vs Everton, 17:30 horas, estadio La Granja.

Audax Italiano vs Cobresal, 20:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Domingo 30 de abril:

Universidad de Chile vs Universidad Católica, 12:00 horas, estadio Ester Roa.

O’Higgins vs Unión Española, 18:00 horas, estadio El Teniente.

Deportes Copiapó vs Coquimbo Unido, 20:30 horas, estadio Luis Valenzuela.