El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo aparece como el duelo excluyente de la décima fecha del Campeonato Nacional 2023, torneo que encabeza Huachipato con 21 puntos.

El torneo local vuelve a la acción luego de un largo receso por la fecha FIFA, donde La Roja venció por 3-2 a Paraguay en Santiago, y por la disputa de los octavos de final de la fase zonal de la Copa Chile.

Cruzados y albos se verán las caras el sábado 15 de abril, desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, en el plato fuerte de la jornada 10.

La fecha arrancará el próximo viernes 14 de abril con el cruce entre el copero Palestino y Cobresal en el Estadio Municipal de La Cisterna.

En tanto, Curicó Unido y Unión Española serán los encargados de bajar el telón de la décima fecha, el lunes 17 de abril en el Estadio La Granja.

Otro duelo atractivo será protagonizado por Audax Italiano y Universidad de Chile, a jugarse el domingo 16 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Campeonato Nacional 2023 – Décima fecha

Viernes 14 de abril:

Palestino vs. Cobresal, 15:30 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Ñublense vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio ‘Nelson Oyarzún’.

Everton vs. Magallanes, 20:30 horas, estadio Sausalito.

Sábado 15 de abril:

Universidad Católica vs. Colo Colo, 15:00 horas, estadio Santa Laura.

Deportes Copiapó vs. Huachipato, 20:30 horas, estadio ‘Luis Valenzuela’.

Domingo 16 de abril:

Audax Italiano vs. Universidad de Chile, 15:30 horas, estadio Bicentenario La Florida.

Unión La Calera vs. O’Higgins, 20:30 horas, estadio ‘Nicolás Chahuán’.

Lunes 17 de abril:

Curicó Unido vs. Unión Española, 20:30 horas, estadio La Granja.