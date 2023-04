David contra Goliat. Esta frase se ha convertido en la favorita de hinchas, protagonistas y medios deportivos para referirse a un duelo que en la previa suena como disparejo. Pero pocas veces estas palabras se ajustaron tanto a un enfrentamiento como el histórico Teniente Merino-Huachipato de Copa Chile de este domingo.

Sí, el elenco amateur del popular sector de Barrio Norte, en Concepción, que cada fin de semana disputa su liga ANFA, deberá medirse en los octavos de final zonal contra el conjunto ‘acerero’ de Talcahuano, actual puntero del fútbol profesional chileno de Primera A. El pleito se juega este domingo desde las 15:00 horas en el Ester Roa Rebolledo.

El ‘Teniente’ inició su camino en este torneo como uno de los representantes del balompié barrial de nuestro país. Después, despachó en el Germán Becker al San Antonio Unido de Temuco. Fue 2-1 en favor de los penquistas que se hicieron presente con cerca de 200 hinchas.

Ahora, los del Merino quieren más. Saben que la tarea asoma como titánica: no tienen los implementos último modelo, especialistas que cuiden su nutrición, ni el entrenamiento diario de su rival de turno. Ni hablar de infraestructura. Pero también saben que en el deporte no hay imposibles y hay una chance enorme de quedar en la historia para siempre.

Así, con algunos nombres con experiencia en clubes del Bío Bío en su lista, como Matías Lagos, Ignacio Sepúlveda y Ángelo Alvarado, entre otros, buscarán dar el gran batacazo de la competencia.

Gigantografía promocional y banderazo para arengar: “La del Merino es gente de esfuerzo”

La población Teniente Merino está revolucionada. La posibilidad de jugar contra un equipo de Primera División, que justamente es el líder, es un sueño vivo para los habitantes del sector.

Prueba de ello es que la denominada ‘Barra del Verde’ llegó en masa a presenciar la última práctica antes de la batalla con los siderúrgicos. Fue un emotivo banderazo.

“Salió muy bonito, estuvo motivante. Yo llevo harto en el club Jugué en el club, participé en muchas copas, me identifico mucho. Llegaron al entrenamiento y se puede apreciar que es gente apasionada. la mayoría me escribe y me dice que el resultado no es importante, ellos ya están contentos y esperan que dejemos bien puesto el nombre del club, del fútbol amateur”, afirma el DT Luis Sepúlveda.

El capitán, Sebastián Ortiz, resalta que “esta es una hinchada que quiere lo mejor para el equipo, lo mejor para su club y lo quiere ver en lo más alto. Esperamos dar un buen espectáculo, representarlos de la mejor forma posible y así retribuir todo lo que nos entregan cada fin de semana”.

Por su parte, Nilson Concha, autor de uno los tantos de la victoria ante SAU, destaca que “la Teniente Merino es una población de gente de esfuerzo, de gente de trabajo. Una población que tiene muy arraigado el club, con un rival por ahí cerquita. Es un club o una institución que representa sobre todo a las personas de ahí, muy apasionados”.

“Son personas que por ahí tratan de ganarle a la vida y tratan de que el club sea lo más importante para ellos los fines de semana, y es lo que nos han hecho sentir todo este tiempo, que los representamos a ellos, a su población, a su institución, y que es gente de esfuerzo que siempre va avanzando, saliendo adelante en lo que se hace”, agrega.

Por si fuera poco, y para que este hito histórico tome mayor realce, la institución hizo el esfuerzo y consiguió promocionar el pleito en una gigantografía en pleno centro de Concepción, específicamente en las calles Paicaví y Los Carrera. Inédito para un conjunto amateur penquista.

Cómo enfrentar a un gigante: “A veces estuvimos entrenando hasta las 12 de la noche”

En lo netamente deportivo, la tarea para Teniente Merino es enorme. Todos lo saben: hay enormes diferencias entre los planteles, sobre todo en lo referido a preparación físico.

Sin embargo, en el afán de concretar un papel digno y dar un buen espectáculo, el plantel decidió redoblar sus esfuerzos y multiplicar las horas dedicadas. Para ellos no existe otra fórmula para acercarse y recortar diferencias con los profesionales.

“Las últimas semanas los entrenamientos fueron todos los días. Descansamos solo el domingo, así que llegan bien preparados los muchachos”, avisa Sepúlveda.

Ortiz además resalta que “desde que nos invitaron a Copa Chile, como equipo no hemos dejado de entrenar intentando ser los más profesionales posibles y así poder competir de la mejor forma”.

“No nos hemos detenido y hemos tenido que hacer tremendos esfuerzos, comenzando por entrenar muy tarde para que todos puedan llegar, terminando a veces a las 12 de la noche para aprovechar todo el tiempo en cancha o gimnasio“, complementa.

Concha, en tanto, reconoce que la instancia “es motivante”, sobre todo porque se trata de “vivir una experiencia que cuando uno está más grande piensa que no le va pasar, y te pasa, y es pura alegría de por medio, aunque también sacrificio, esfuerzo”.

“Hemos entrenado harto, tratando de practicar lo más posible para estar a la altura

entendiendo que las diferencias existen y van a existir igual, aunque entrenemos todos los días, doble jornada, igual va a haber diferencias porque son los punteros de Primera División profesional y nosotros estamos en el fútbol amateur”, asevera.

La ilusión no muere: “Cuando uno entra a la cancha, lo hace para ganar”

Si bien la brecha no se puede esconder, en Teniente Merino también saben que ese ingrediente puede jugar a su favor. En caso de conseguir una victoria que en el papel parece casi imposible, romperían pronósticos y quedarían en la historia. Club, jugadores e hinchada. Todos.

“Desde el momento que entramos a la cancha uno entra a ganar, y entrenamos para eso”, recalca el estratega Sepúlveda.

“Queremos salir a hacer un buen partido y buscar la forma de hacer daño. Ojalá que podamos mostrar lo nuestro. A veces uno planifica pero las cosas no salen como uno quiere. Vamos a ver si efectivamente con lo que nos preparamos nos alcanza para dar un buen espectáculo y ser un digno rival”, acotó.

Ortiz, dueño de la jineta, hace hincapié en que “la verdad es que como grupo muy tranquilos y disfrutando cada momento de esta previa al partido”.

“Independiente del rival y de la posición en la que se encuentra en la actualidad. Ya el poder disputar un torneo de tanta importancia ya es un premio para nosotros y por lo mismo hemos trabajado para poder dejar bien puesto el nombre del club y de toda su gente”, añade.

Nilson Concha, por su parte, asegura que “es un partido especial, todo lo que conlleva, lo que involucra y proyecta para la gente del club que es muy hincha. Hay una sensación extraña a la que no estamos acostumbrados de poder jugar estas instancias, de codearte con un equipo totalmente profesional, el mejor del campeonato hasta el momento de Primera División. Es una sensación de alegría”.

“Por supuesto que hay motivación de por medio, pero siento que cada uno lo vive a su manera. Cada uno tiene su historia aparte en este caso. Tengo compañeros que uno era el capitán del Deportes Concepción el año pasado y el otro era una de sus jugadores insignes, y hoy están con nosotros. Hay otros que salieron de Huachipato, otros hicimos cadetes y alcanzamos a jugar un poquito”, afirma.

De esta manera, quizás por cosas del destino, en plena Semana Santa Teniente Merino irá por un milagro futbolístico para concretar su propia versión de la historia bíblica de David y Goliat. Esa en la que un pequeño derrotó con pocas armas, pero con espíritu guerrero y ayuda divina a un contrincante gigante que dominaba en la zona. ¿Por qué no podría darse? El fútbol a veces sorprende.