El cuadro de los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile 2023 quedó prácticamente definido. De las 16 llaves de la ronda, 13 ya están listas y con atractivos cruces.

En cuanto a los clubes grandes del balompié nacional, Universidad Católica y Universidad de Chile ya tienen rivales confirmados para la siguiente fase, mientras que Colo Colo sabrá este lunes su próximo oponente.

Los cruzados chocarán con Santiago Wanderers, los azules con O’Higgins de Rancagua y los albos se verán las caras con el ganador de la serie entre Unión La Calera y Trasandino.

Otros duelos llamativos a nivel zonal serán Antofagasta-Cobreloa, Coquimbo Unido-La Serena, Palestino-Santiago Morning y Universidad de Concepción-Fernández Vial.

Recordar que el equipo que se corone campeón de este torneo clasificará automáticamente como ‘Chile 4’ a la Copa Libertadores 2024. El actual monarca es Magallanes, que jugará ahora con Deportes Santa Cruz.

Copa Chile – Cuartos de final, fase regional

Zona Norte:

San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa

Cobresal vs. Deportes Copiapó

Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena

Zona Centro Norte:

Colo Colo vs. Trasandino o Unión La Calera

Palestino vs. Santiago Morning

Universidad Católica vs. Santiago Wanderers

Everton vs. Unión San Felipe

Zona Centro Sur:

Universidad de Chile vs. O’Higgins

Audax Italiano vs. Curicó Unido o Rengo

Unión Española vs. Barnechea o Lautaro de Buin

Magallanes vs. Deportes Santa Cruz

Zona Sur:

Ñublense vs. Rangers

U. de Concepción vs. Fernández Vial

Huachipato vs. Deportes Temuco

Deportes Puerto Montt vs. Provincial Osorno