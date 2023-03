Este viernes 17 de marzo se dará inicio a la novena fecha del Campeonato Nacional de Primera División 2023, certamen que encabeza en solitario Universidad Católica.

La jornada 9 arrancará con el compromiso entre Ñublense y Curicó Unido, equipos que vienen de caer el pasado fin de semana ante Everton y Huachipato, respectivamente.

En cuanto al puntero del torneo, el cuadro cruzado visitará el domingo 19 de marzo en el Estadio Bicentenario de La Florida al copero Magallanes.

La escuadra que dirige Ariel Holan viene de empatar a dos goles, luego de ir perdiendo 0-2, ante Unión Española en el Estadio La Portada de La Serena.

El primer duelo atractivo que asoma es el de Cobresal ante Colo Colo, a jugarse este sábado 18 en el Estadio El Cobre de El Salvador.

Otro cruce llamativo para el próximo fin de semana estará protagonizado por Unión Española y Palestino, en el clásico de colonias, fijado para el domingo 19 en el Estadio Santa Laura.

En tanto, Universidad de Chile será local el próximo domingo ante el colista Deportes Copiapó, en estadio a confirmar. Los azules vienen de rescatar un empate 0-0 ante Colo Colo, en un pálido Superclásico 193.

Viernes 17 de marzo:

Ñublense vs. Curicó Unido, 19:00 horas, estadio a confirmar

Sábado 18 de marzo:

Huachipato vs. Everton, 12:00 horas, estadio CAP-Acero

O’Higgins vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas, estadio El Teniente

Cobresal vs. Colo Colo, 18:00 horas, estadio El Cobre

Unión La Calera vs. Audax Italiano, 20:30 horas, estadio ‘Nicolás Chahuán Nazar’

Domingo 19 de marzo:

Universidad de Chile vs. Deportes Copiapó, 18:00 horas, estadio a confirmar.

Magallanes vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida

Unión Española vs. Palestino, 20:30 horas, estadio Santa Laura