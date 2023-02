Marcelo Barticciotto, exjugador de Colo Colo y extécnico del ‘Cacique’, se cansó de los ya reiterados reclamos de los entrenadores del Campeonato Nacional en contra del arbitraje.

El intento por reducir las pausas en los partidos del torneo, que ha venido de la mano con el cobro de menos infracciones, ha derivado en varias críticas de estrategas y jugadores en los últimos días.

Los cuestionamientos han llegado desde Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Audax Italiano, Ñublense y más, lo que provocó la molestia del histórico exjugador.

Por lo anterior, en ESPN, Barticciotto criticó que “hay mucho reclamo, pero todos deberíamos entender, especialmente los jugadores y técnicos, que esto se instaló, ya está puesto y van a tener que paciencia”.

“Los árbitros se van a equivocar, acá no hay un tema de querer perjudicar a un equipo equis a propósito o adrede. El modelo te lleva a equivocarte, especialmente por lo nuevo que es esto”, agregó el exjugador, aludiendo a la aplicación del “siga-siga”.

Luego, Marcelo Barticciotto insistió en que “no han habido errores groseros, a nadie le han cobrado un gol donde la pelota no entró, un off side que estaba un metro adelantado y no lo vieron. No lo he visto”.

“A mi me cuesta entender tantos reclamos de varios técnicos y, sobretodo, de los equipos grandes”, concluyó el ídolo de los albos.

