Este viernes, el exjugador de Colo Colo, Cristián Zavala, tuvo su debut con la camiseta de Curicó Unido y de qué manera; dos asistencias y un triunfo en la agonía sobre Audax Italiano.

Tras menos de una semana desde su llegada al cuadro ‘tortero’, el extremo de 23 años sumó sus primeros minutos en su nuevo club luego de ingresar como sustituto en el segundo tiempo, cuando el ‘Curi’ caía por la cuenta mínima. Una primera aparición magistral que cambió el curso del juego, mejorando notoriamente el rendimiento del combinado local.

En ese sentido, una vez pitado el final del cotejo, Zavala conversó con TNT Sports y, además de valorar su estreno triunfal en el Estadio La Granja, reconoció el cariño que le han entregado los hinchas desde su llegada el pasado domingo.

“El interés de todos los que componen Curicó, me lo han hecho sentir. Las pocas veces que me tocó salir, ha sido increíble el apoyo en la calle”, detalló el delantero.

A su vez, el oriundo de Puente Alto reveló que cuando recibió la propuesta de la escuadra curicana no se lo pensó y que su situación en el ‘Cacique’ hizo más fácil la toma de decisión.

“Desde el primer momento en que el profe (Damián Muñoz) me llamó, mi respuesta fue que sí al tiro, por lo que estaba viviendo. Ahora estoy feliz”, consignó.

Además, complementó: “Ha sido lo más hermoso que he vivido en cinco o seis años desde que debuté. Lo más hermoso que he vivido y no me arrepiento de nada”.

Respecto de sus expectativas de esta cesión a Curicó Unido, Zavala destacó que le sirve como vitrina para su gran meta; ‘La Roja’, y puso en duda su retorno a los ‘albos’.

“Aquí vine con un objetivo claro, que como dije siempre es estar en la Selección Chilena. ¿Regresar a Colo Colo? Acá hay una opción de compra, así que tendremos que ver a fin de año”, cerró.