Tras el regreso del fútbol chileno con la primera fecha del Campeonato Nacional 2023, ahora es el turno de la segunda jornada que promete atractivos duelos este fin de semana.

Todo arranca el viernes 27 de enero, con el sólido Ñublense recibiendo al supercampeón Magallanes. Ese mismo día, Unión La Calera será local ante Everton de Viña del Mar.

Ya el sábado, miden fuerzas dos equipos que no pudieron ganar en el debut: Coquimbo Unido y Palestino, que se enfrentan en el puerto ‘pirata’.

Trascartón, saltan a la cancha Universidad de Chile y Unión Española, en un duelo de elencos que cayeron en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Luego, será el turno de Universidad Católica y Curicó Unido, dos que ganaron en su duelo inicial y se ilusionan con una positiva racha en el arranque del torneo.

En la jornada dominical, también habrá tres partidos. Abren los fuegos Huachipato y Cobresal, seguido de O’Higgins y el campeón defensor Colo Colo.

La fecha la cerrarán en La Florida Audax Italiano y Deportes Copiapó, que buscará sacudirse de la goleada sufrida ante el ‘Cacique’.

Viernes 27 de enero:

Ñublense vs Magallanes, 18:30 horas, estadio Nelson Oyarzún.

Unión La Calera vs Everton, 21:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 28 de enero:

Coquimbo Unido vs Palestino, 12:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Universidad de Chile vs Unión Española, 18:00 horas, estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Universidad Católica vs Curicó Unido, 20:30 horas, estadio Ester Roa de Concepción.

Domingo 29 de enero:

Huachipato vs Cobresal, 12:00 horas, estadio Huachipato-CAP.

O’Higgins vs Colo Colo, 18:00 horas, estadio El Teniente.

Audax Italiano vs Deportes Copiapó, 20:30 horas, estadio Bicentenario de La Florida.