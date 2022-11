En la jornada de día domingo, se definió el segundo ascendido a Primera División del fútbol chileno, con la victoria por goleada de Deportes Copiapó, ante un destrozado Cobreloa que no vio la luz en el estadio de Calama.

El 5 a 0 contundente que le propinó el ‘León de Atacama’, a los ‘Loínos’, enmudeció el recinto Zorros del Desierto, con la gente del elenco ‘Minero’ desolada por el dramático resultado en cancha.

Posteriormente, los rostros del conjunto dirigido por Emiliano Astorga, evidenciaban la decepción que tuvo una campaña realmente buena de Cobreloa, que lamentablemente no pudieron sostener en el final de la Liguilla por el Ascenso.

Luego de la catástrofe, el portero y referente de los ‘Naranjas’, Matías Cano, compartió una foto en sus historia de Instagram, donde aparece junto a su familia y enviando palabras tras la derrota ante Deportes Copiapó.

En lo redactado por el arquero, expresó: “Me queda la tranquilidad de poder mirar a la cara a cada uno de los que está en la foto sin sentir vergüenza por perder una final. Y agradezco con el alma que estén acá conmigo”.

Así también, envió sentidas palabras para los hinchas del cuadro nortino,al señalar que “a la gente de Cobreloa, aún no tengo respuesta de lo que pasó y no creo poder tenerla nunca. Sé que el fútbol te da revancha de verdad y que no es solo un dicho. Mañana me levantaré pensando en eso”.

Tras la apabullante caída de su equipo, Deportes Copiapó consiguió en condición de visita el ascenso a la Primera División del fútbol nacional, por primera vez en la historia del club. Acompañarán a Magallanes en la máxima categoría del campeonato chileno.