Este domingo se cierra el Campeonato nacional con la disputa de la fecha N°30, en la que se decide quiénes descienden a Primera B y qué elencos se instalan en competencias internacionales.

Con la parte baja de la tabla encendida en la lucha por la permanencia, los compromisos se realizan en paralelo en pos de la transparencia.

En total serán 4 duelos en simultáneo, aunque tres los relacionados con la lucha por no descender: Deportes Antofagasta recibirá a Universidad Católica, Coquimbo Unido hará lo propio con Curicó Unido y Audax Italiano será local ante Deportes la Serena. Todos estos duelos, serán a las 16:00 horas.

Los otros dos partidos pendientes son el de Ñublense contra el campeón del torneo nacional, Colo Colo.

Rojos y albos también se enfrentarán desde las 16:00 horas, ya que los chillanejos están peleando el Chile 2 con los curicanos.

En tanto, quienes finalizan el campeonato serán Unión la Calera y Unión Española, a las 19:00 horas, sin pelea de por medio.

Ñublense vs. Colo Colo. 16:00 horas. Transmite TNT Sports 2, TNT Sports HD

Antofagasta vs. Universidad Católica. 16:00 horas. Transmite TNT Sports 3

Coquimbo Unido vs. Curicó Unido. 16:00 horas. Transmite TVN y TNT películas

Audax Italiano vs. Deportes La Serena. 16:00 horas. Transmite CNN Chile

Unión La Calera vs. Unión Española. 19:00 horas. Transmite TNT Sports 2 y TNT Sports HD