Se viene la última fecha. Este fin de semana se define el Campeonato Nacional 2022, en una jornada que promete estar plagada de emociones.

Y es que aun falta mucho que decir en le primera categoría del fútbol chileno. Colo Colo ya se aseguró el título, así como Ñublense y Curicó Unido un cupo en la Copa Libertadores, pero resta conocer los clasificados a la Sudamericana y los dos descensos a la Primera B.

La fecha la abrirán los equipos que pelean por un lugar en el segundo torneo de clubes más importante del continente.

Será el sábado 5 de noviembre, desde las 12:30 horas, cuando O’Higgins reciba a Everton; Universidad de Chile será local ante Cobresal; y Palestino enfrente como anfitrión a Huachipato.

Ya el domingo 6, será el turno de los elencos que luchan por mantener la categoría en el Campeonato Nacional.

A contar de las 16:00 horas, Audax Italiano será local ante Deportes La Serena; Deportes Antofagasta recibe a Universidad Católica; Coquimbo Unido se mide ante Curicó Unido; y Ñublense será anfitrión de Colo Colo.

Para poner punto final al torneo, Unión La Calera y Unión Española chocan desde las 19:00 horas, en un duelo sin mayor trascendencia.

Sábado 5 de noviembre:

O’Higgins vs Everton, 12:30 horas, estadio El Teniente.

Universidad de Chile vs Cobresal, 12:30 horas, estadio Huachipato-CAP.

Palestino vs Huachipato, 12:30 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Domingo 6 de noviembre:

Audax Italiano vs Deportes La Serena, 16:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Deportes Antofagasta vs Universidad Católica, 16:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Ñublense vs Colo Colo, 16:00 horas, estadio Nelson Oyarzún.

Coquimbo Unido vs Curicó Unido, 16:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Unión La Calera vs Unión Española, 19:00 horas, estadio Nicolás Chahuán.