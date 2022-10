La programación de la 28ª y antepenúltima fecha del Campeonato Nacional 2022 tiene a Colo Colo a las puertas del título, ya que de sumar solo un punto en su visita a Coquimbo Unido gritará campeón.

Una victoria o un empate le bastan al elenco ‘popular’ en el puerto ‘pirata’ para bajar la estrella 33. Incluso, puede ser campeón perdiendo ante los aurinegros, que necesitan ganar en su objetivo de mantenerse en Primera División.

Si los albos caen y Curicó Unido no derrota a Audax Italiano como visitante, el ‘Cacique’ igualmente se quedará con el trofeo.

La jornada 28 tendrá además encuentros en simultáneo, ya que además del cruce entre albos y ‘piratas’ se jugarán el mismo día y hora (domingo 23 de octubre a las 15:00 horas) los duelos Palestino-Deportes La Serena y Deportes Antofagasta-Unión Española.

Por su parte, la U recibirá el sábado 22 de octubre a Everton, mientras que la UC visitará al día siguiente a Unión La Calera.

La fecha se abrirá este viernes 21, cuando desde las 19:30 horas se enfrenten O’Higgins y Cobresal en Rancagua.

Campeonato Nacional – Fecha 28:

Viernes 21 de octubre

O’Higgins vs. Cobresal, 19:30 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 22 de octubre

Ñublense vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio “Nelson Oyarzún”

Universidad de Chile vs. Everton, 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

Domingo 23 de octubre

Palestino vs. Deportes La Serena, 15:00 horas. Estadio La Cisterna.

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 15:00 horas. Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”

Deportes Antofagasta vs. Unión Española, 15:00 horas. Estadio “Calvo y Bascuñán”

Unión La Calera vs. Universidad Católica, 19:00 horas. Estadio “Nicolás Chahuán”

Lunes 24 de octubre

Audax Italiano vs. Curicó Unido, 20:30 horas. Estadio La Florida.