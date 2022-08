Con el Clásico Universitario como plato fuerte. Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional, luego de una semana de pausa por la Copa Chile, y lo hace con varios duelos interesantes.

La jornada se abre este viernes 26 de agosto, con Everton recibiendo a Deportes La Serena. Los ‘ruleteros’ quieren meterse en zona de torneos internacionales, mientras que los ‘granates’ esperan sumar para escapar de la zona de descenso, de la cual se encuentran a solo 22 puntos.

Ya el sábado 27, la jornada la inauguran Palestino y Curicó Unido en La Cisterna. Los ‘árabes’ son quintos con 34 unidades, mientras que los del Maule escoltan al líder Colo Colo con 39 positivos.

Luego, será el turno de Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio Nacional. Ambos llegan obligados a sumar, especialmente La U, que de reojo mira a la ‘zona roja’. Trascartón, chocarán Coquimbo Unido y O’Higgins.

El domingo 28 de agosto, en tanto, el complicado Deportes Antofagasta recibe al otro escolta, Ñublense; seguido del duelo entre Cobresal y Huachipato.

También, Unión La Calera será anfitrión del puntero Colo Colo, en un duelo donde los ‘cementeros’ quieren ratificar su alza para seguir subiendo en la tabla. Al frente tendrán a un sólido cuadro albo que quiere mantener su distancia en la cima.

La fecha 23 del Campeonato Nacional la cerrarán Unión Española y Audax Italiano, en un partido que se disputará en el estadio Municipal de La Pintana.

Revisa la programación de la fecha 23 del Campeonato Nacional:

Viernes 26 de agosto:

Everton vs Deportes La Serena, 20:00 horas, estadio Sausalito.

Sábado 27 de agosto:

Palestino vs Curicó Unido, 12:00 horas, estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs Universidad Católica, 15:00 horas, estadio Nacional.

Coquimbo Unido vs O’Higgins, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Domingo 28 de agosto:

Deportes Antofagasta vs Ñublense, 12:30 horas, estadio Calvo y Bascuñán.

Cobresal vs Huachipato, 15:00 horas, estadio El Cobre.

Unión La Calera vs Colo Colo, 17:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Unión Española vs Audax Italiano, 20:00 horas, estadio Municipal de La Pintana.