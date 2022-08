Pese al contundente triunfo de Santiago Morning ante Deportes Antofagasta de este sábado 13 de agosto, que mantiene al ‘Chago’ como líder absoluto del Campeonato Femenino, los coletazos que dejó dicho encuentro no se hicieron esperar.

Y es que por medio de un comunicado oficial, el plantel del elenco microbusero denunció una serie de irregularidades que se originaron en la previo del encuentro, donde aseguran haberse sentido perjudicados deportivamente.

“Antes de salir del hotel, se nos comunicó que había un retraso en el horario del partido por problemas con el arriendo de la cancha. Esto significó que tuvimos que realizar nuestra preparación pre competitiva ahí, es decir, cambiarnos de ropa y realizar los vendajes en el hall, lugar que no posee las condiciones óptimas para estos fines”, relatan las jugadoras en el texto.

En ese sentido, agregaron se vieron afectadas, además, por la incertidumbre de no saber si el cotejo se iba a jugar o no.

“Sin certezas sobre el futuro del partido, se decidió ir al recinto deportivo. Al llegar, se nos impidió el ingreso, ya que el estadio estaba siendo utilizado para otra actividad municipal. Por cierto, todo este tiempo de espera e incertidumbre -que altera la rutina pre partido- afecta negativamente al rendimiento deportivo”, añadieron.

Finalmente, el cruce se disputó a las 12:00 horas como estaba pactado, pero en otra cancha del recinto: “Con el ánimo de jugar el encuentro a pesar de todos los inconvenientes nos dirigimos al lugar (Lautaro), siendo evidente que la infraestructura no era apropiada. La cancha era de pasto sintético desgastado y tenía múltiples parches, lo que genera un gran riesgo de lesión”.

“Por otro lado, se podía observar que no cumplía con las medidas reglamentarias. El camarín no era adecuado para la cantidad de jugadoras de un plantel profesional; no contaba con baños ni duchas. El calentamiento tuvo que realizarse en una multicancha de cemento. Es de amplio conocimiento que el cambio de superficies pone en riesgo la salud”, complementó el plantel en la misiva.

Las futbolistas del ‘Chago’ hicieron énfasis en que, reglamentariamente, pudieron haber pedido por los puntos administrativamente, pero que decidieron saltar a la cancha por respeto a sus rivales, quienes tampoco tenían control de la situación.

“Exigimos que se investigue y se sancione a las entidades responsables, para evitar que se repita este tipo de situaciones que frenan la profesionalización. La improvisación vivida no da cuenta de la preparación y trabajo que realizamos día a día, por lo que exigimos disculpas públicas pertinentes”, exigió la institución.

Antes de finalizar el comunicado, las deportistas de Santiago Morning emplazaron a la ANFP y además de pedir respeto por el fútbol femenino, se instó a que la entidad asuma su responsabilidad.

“La programación y designación de los recintos están definidos en las Bases del Campeonato en el artículo 20, 21, 23 y 25, coordinación que está a cargo de la Subgerencia de la ANFP y los clubes miembros, por lo cual hacemos un llamado para que se asuman las responsabilidades correspondientes”, sentenciaron.