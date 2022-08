El Campeonato Nacional 2022 vivirá su fecha 22 este fin de semana, iniciándose este jueves 11 de agosto y cerrando el domingo 14 con varios duelos atractivos.

Los primeros en saltar a la cancha fueron Universidad Católica y O’Higgins, dos que querían meterse en la pelea por copas internacionales y que repartieron puntos tras igualar 2.2.

Ya el viernes 12, Coquimbo Unido buscará sumar como local para salir del fondo ante Cobresal, que marca sexto y quiere mantenerse en el grupo de avanzada del torneo.

El sábado 13 se disputarán tres encuentros, donde destaca la visita del complicado Universidad de Chile ante un encumbrado Curicó Unido. Antes, Audax Italiano recibirá a Everton y, en la tarde-noche, Unión La Calera será anfitrión de Deportes Antofagasta.

Por último, el domingo 14 se abre con el duelo entre Deportes La Serena y Huachipato, seguido del choque entre el puntero Colo Colo y el sorprendente Palestino.

La jornada 22 del Campeonato Nacional la cerrarán, en otro esperado choque, Ñublense y Unión Española en Chillán.

Revisa la programación de la fecha 22 del Campeonato Nacional:

Viernes 12 de agosto:

Coquimbo Unido vs Cobresal, 20:30 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Sábado 13 de agosto:

Audax Italiano vs Everton, 13:15 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Curicó Unido vs Universidad de Chile, 15:45 horas, estadio La Granja.

Unión La Calera vs Deportes Antofagasta, 20:30 horas, estadio Nicolás Chahuán.

Domingo 14 de agosto:

Deportes La Serena vs Huachipato, 15:00 horas, estadio La Portada.

Colo Colo vs Palestino, 17:30 horas, estadio Monumental.

Ñublense vs Unión Española, 20:00 horas, estadio Nelson Oyarzún.