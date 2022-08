El Campeonato Nacional 2022 vivirá su vigésimo primera jornada este fin de semana, donde el líder Colo Colo buscará dar un nuevo paso hacía un título esquivo recibiendo al penúltimo colocado, Deportes Antofagasta.

Un cruce en el Estadio Monumental que encuentra a ambos equipos con la necesidad de sumar de a tres, sobre todo los ‘Pumas’. Los nortinos se ubican en zona de descenso y tienen que celebrar en Pedrero para poder escapar del farol rojo encendido en la tabla.

En tanto, el ‘Cacique’ quiere dejar este domingo 7 de agosto el triunfo en casa para mantener o extender su ventaja sobre su más cercano perseguidor: Ñublense. Los albos presentan hoy una brecha de seis unidades de distancia sobre los chillanejos.

La escuadra que dirige Jaime García recibirá este domingo en el Estadio ‘Nelson Oyarzún’ al colista de la clasificación, Coquimbo Unido. Otro duelo que encuentra a dos cuadros que solo les sirve ganar.

En cuanto a las universidades. El primero en ver acción, este sábado 6 de agosto, será Universidad Católica. Los cruzados -décimos con 25 puntos- visitarán Viña del Mar para enfrentar a Everton y conseguir su segunda victoria seguida para acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

En tanto, Universidad de Chile será forastero este domingo por la tarde ante Unión Española, en un cruce a jugarse en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’ de Coquimbo. Los azules -duodécimos en la tabla y solo tres puntos sobre la zona de descenso- esperan sacudirse del duro traspié en el Superclásico, mientras que los hispanos van por un triunfo que les permita meterse en la lucha por el liderato.

La fecha comienza este sábado 6 de agosto con el duelo entre O’Higgins y Curicó Unido en Rancagua. En tanto, el lunes 8 se cerrará el telón con el cruce entre Huachipato y Unión La Calera en Talcahuano.

Sábado 6 de agosto

O’Higgins vs. Curicó Unido, 12:30 horas. Estadio El Teniente

Cobresal vs. Deportes La Serena, 15:00 horas. Estadio El Cobre

Everton vs. Universidad Católica, 17:30 horas. Estadio Sausalito

Domingo 7 de agosto

Palestino vs. Audax Italiano, 13:15 horas. Estadio Municipal de La Cisterna

Unión Española vs. Universidad de Chile, 15:45 horas. Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso”

Colo Colo vs. Deportes Antofagasta, 18:15 horas. Estadio Monumental

Ñublense vs. Coquimbo Unido, 20:45 horas. Estadio “Nelson Oyarzún”

Lunes 8 de agosto

Huachipato vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio Huachipato CAP Acero