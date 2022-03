La teleserie por el partido entre Universidad de Chile y la Unión Española por la sexta fecha del campeonato nacional tiene un nuevo capítulo ya que desde Deportes Antofagasta piden reprogramar su encuentro de la misma jornada para tener el mismo tiempo d descanso que su rival en Copa Sudamericana.

Si bien en la ANFP ya hicieron oficial la reprogramación del encuentro entre la U y Unión Española (se jugará el 27 de marzo en el Elías Figueroa), la decisión trajo consecuencias en el norte del país.

Desde los ‘Pumas’ piden que se considere posponer el encuentro que está programado para este lunes ante Colo Colo en el Calvo y Bascuñán ¿La razón? El jueves deciden, ante Unión Española, qué equipo clasifica a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, llave en la cual los del norte lograron sacar ventaja en la ida jugada en Santiago.

En conversación con La Tercera, el presidente de Deportes Antofagasta, Jorge Sánchez, explica que “Pedimos que por un tema de fair play a nosotros también se nos reprograme el partido. No es que no queramos jugar contra Colo Colo. Al contrario, lo queremos jugar, pero lamentablemente tenemos un partido de vuelta de Copa Sudamericana que es importante y queremos jugar bajo las mismas reglas y que los dos clubes tengan el mismo tiempo de descanso”.

“Me comuniqué antes de esto y él (Pablo Milad) me aseguró que el partido de Unión se jugaba, que tenían prácticamente todo aprobado, de que se iba a jugar en San Carlos el lunes. A las 18.00 horas”, añadió. Pero todo eso quedó en nada, ya que desde este sábado hasta en la página web de la ANFP aparece que el partido entre la U y Unión se jugará el 27 de marzo.

“Nadie me ha dado una explicación, mandado un correo y nadie se ha tomado el tiempo de hablar con nosotros o de enviarnos alguna carta. Lo único que tengo es la confirmación de Unión y de competiciones que efectivamente ese partido se postergó y que el nuestro no se reprograma. Es tremendamente injusto lo que está sucediendo. No puede ser. Dentro de una misma liga que permitan algo así no tiene sentido. La culpa no la tiene Unión, pero para algo hay un estamento que tiene que ver esto y velar por el fair play. Parece que la justicia deportiva en el fútbol, al menos para la visión del directorio de la ANFP, no tiene ningún significado”, lamentó.

Si todo sigue igual, Antofagasta debe enfrentar a Colo Colo este lunes a las 18:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán. Desde los ‘Pumas’ se sienten perjudicados por la decisión tomada por la ANFP, ya que la Unión Española llegará más descansada al encuentro por Copa Sudamericana.