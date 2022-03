Este viernes 11 de marzo se dará el vamos a la disputa de la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, certamen que encabeza Ñublense con 11 puntos.

Deportes La Serena y Cobresal protagonizaran el primer encuentro de la jornada, desde las 18:00 horas en el Estadio La Portada.

Para el sábado 12 destacan los cruces del líder Ñublense visitando a Coquimbo Unido, en el Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’, y el de un herido Universidad Católica recibiendo a Everton, en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Para el domingo 13, en tanto, aparecen como atractivos los encuentros Universidad de Chile-Unión Española, sin estadio definido, y el clásico de colonias entre Audax y Palestino, en el Estadio El Teniente.

El lunes 14 se cerrará la sexta fecha en Calama, con el cruce entre Deportes Antofagasta y Colo Colo en el Estadio Zorros del Desierto.

Programación de la sexta fecha

Viernes 11 de marzo

18:00 hrs | Deportes La Serena vs Cobresal | La Portada

Sábado 12 de marzo

12:00 hrs | Coquimbo Unido vs Ñublense | Francisco Sánchez Rumoroso

18:00 hrs | Universidad Católica vs Everton | San Carlos de Apoquindo

20:30 hrs | Unión La Calera vs Huachipato | Nicolás Chahuán Nazar

Domingo 13 de marzo

12:00 hrs | Universidad de Chile vs Unión Española | Sin programación

18:00 hrs | Curicó Unido vs O’Higgins | La Granja

20:30 hrs | Audax Italiano vs Palestino | El Teniente

Lunes 14 de marzo

18:00 hrs | Deportes Antofagasta vs Colo Colo | Zorros del Desierto