Este domingo Colo Colo y Universidad de Chile animarán una nueva edición del Superclásico chileno.

Los principales rivales deportivos de nuestro fútbol se verán las caras en un partido que, por historia, suele ser caliente y de “pierna fuerte”.

Sin embargo, probablemente, muy pocos hayan sido tan duros como el que ambos elencos disputaron en 1999. Paradójicamente, en una copa amistosa denominada ‘Ciudad de Santiago’.

Ese día ‘albos’ y ‘azules’ se calentaron más de la cuenta. Hubo expulsados, incidentes en las tribunas y hasta un par de jugadores que se fueron a las manos y terminaron en un calabozo.

Del baile a la pelea

En lo estrictamente futbolístico no hay mucho que decir del pleito jugado un 7 de febrero. Todo se resume en que el ‘Cacique’ bailó a la ‘U’ y le propinó un histórico 5 a 1.

Quizás, lo más destacado en este ítem, fue el triplete de un Manuel Neira que por eso años no se cansaba de inflar redes. Espina y Montecinos marcaron también para los de Pedrero, mientras Rodríguez descontó.

Sobre el césped existió un solo equipo, cayeron los ‘oles’ desde la galería y eso fue elevando los ánimos. Todo explotó luego de una falta de Musrri a Cristián Uribe. El capitán ‘azul’ tras la infracción recibió un pelotazo del colocolino y no encontró nada mejor que tomar venganza con un manotazo al rostro. Después vino la hecatombe.

Los ‘albos’ fueron a recriminar a Musrri por su accionar, entre ellos Marco Villaseca, uno de los jugadores más rudos en ese entonces. El de Pedrero llegó de frente a empujar al crack de la ‘U’ y acabó con la cara ensangrentada.

¿Qué pasó? Ricardo Rojas, central universitario, llegó en ayuda de su referente y compañero, y -cegado también por el resultado- envió combos directo al rostro de Marco.

Villaseca intentó cobrar revancha, pero entre compañeros y rivales lograron -apenas- contenerlo. Su rabia era gigante.

En la tribuna se prendió fuego y el duelo debió ser terminado. Clásico para el olvido. Eso sí, Villaseca y Rojas fueron trasladados a la comisaría, donde pasaron la noche, por la Ley de Violencia en los Estadios.

“Era muy pesado, por suerte pude pegar primero”

Con el paso de los años, Ricardo Rojas se refirió a lo ocurrido ese día de febrero de 1999.

Lo hizo con RedGol, donde admitió que “ahora me río porque en su momento era incómodo y lo he dicho un montón de veces, porque detrás de un jugador hay familia y verse envuelto en ese tipo de situaciones no es bueno para ninguna de las dos partes, pasó el tiempo como te dije y ahora uno se lo toma a la broma”.

“En ese momento el Flaco era muy pesado y me agarró en un momento malo. Se me cruzó en mi camino y por suerte pude pegar primero porque Villaseca mide como 1.87 así que imagínate, salió todo bien por lo menos”, rememoró.

Rojas, además, culpó de lo acontecido a su compañero y excapitán: “El Guatón Musrri me dejó embarcado, armó todo y quedé ahí. Tuve un ataque de ira, de rabia y que le puede pasar a cualquiera”.

“Hubo un cúmulo de cosas donde estudiamos al rival y vimos cosas que no me gustaban”, añadió.

Finalmente, si bien reconoció que el tema ya quedó en el olvido, remarcó que “fue una situación extraña que no la disfruto mucho”.