Ya palpita el Superclásico. Gonzalo Fouillioux, periodista y uno de los rostros de TNT Sports, espera con ansias el pleito del próximo domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Y es que los enfrentamientos entre ‘albos’ y ‘azules’ siempre están cargados de emociones e historias que quedan grabadas.

“Llevo un año comentando futbol chileno, un año de un tremendo aprendizaje. Hice muchas cosas por prepararme y estar a la altura es algo que me encanta, me encanta preparar los partidos, hacia dónde te va llevando cada historia de partido y en general he tenido una buena recepción de la gente. Obviamente que hay criticas también y cuando son constructivas sirven mucho”, expresa a BioBioChile.

Fouillioux, que estará a cargo de una previa especial del duelo para la señal televisiva junto a Verónica Bianchi, prevé un compromiso clave que “sin ninguna duda” puede ser un punto de inflexión para dos escuadras que necesitan la victoria.

“Colo Colo necesita rápido despojarse de esa racha sin ganar para volver a recuperar confianza… y en el caso de la U. de Chile está la posibilidad de hacer historia. Quien sea el entrenador ya sea ahora o el 2050 el que rompa esa mala racha va a quedar en la historia entonces para la era Escobar es evidente que sería un impulso muy fuerte”, argumentó.

Las dudas de dos grandes

El comentarista, eso sí, advierte que ambas escuadras llegan en deuda y con dudas… y no solamente por sus irregulares resultados. “Es evidente que los dos equipos llegan con dudas desde el juego y no solo los resultados. Creo de manera diferente”.

En cuanto a la ‘U’, Foulliux explica que “es un equipo nuevo, un equipo en construcción que todavía no ha dado la tecla futbolística me parece que el entrenador se ha intentado adaptar a los futbolistas que tenía disponibles y ahí ha quedado a medio camino entre lo que quería inicialmente y lo que tiene disponible. Digo esto porque Brun y Gallegos acaban de llegar, Poblete y Jeisson Vargas casi no los ha tenido, entonces creo que es un entrenador que, me da la sensación a mí por lo que dice y por cómo jugaba su Católica de Ecuador, que intenta el protagonismo desde el balón y no ha tenido nunca juntos a sus 4 mediocampistas para un potencial rombo. Creo que está en un proceso difícil de construcción donde no ha tenido funcionamiento el equipo”.

“Lo de Colo Colo es muy diferente porque hace mucho que viene trabajando con un entrenador. Creo que no jugó bien contra Huachipato, pero me parece que en términos generales los partidos con La Serena y con Audax perfectamente los pudo ganar”, complementó, haciendo hincapié en que “por ejemplo el caso de Audax no lo dejó salir y me da la sensación de que esa falta de efectividad

de no poder cerrar el resultado del partido le ha ido quitando seguridad a Colo Colo que a su vez cuando lo han atacado ha sentido cierta inestabilidad que antes no tenía”.

En relación a las claves del partido, el periodista detalla que “Colo Colo si maneja bien el balón y si te presiona como lo sabe hacer con futbolistas que saben saltar muy bien de manera colectiva a quitarle la pelota en el inicio a la U, que es un equipo inestable en el inicio de la jugada, le puede hacer mucho daño como se lo hizo en el partido en Rancagua a la U con dos jugadores que iban por dentro (tapaban a los centrales) y dos por fuera (tapaban el pase de los laterales) y después los mediocampistas muy agresivos con los otros mediocampistas y no los dejaron jugar. Yo creo que un factor fundamental puede ser esa presión”.

“Y en La U un factor fundamental puede ser cómo salta esa presión en caso de que lo haga porque así como Colo Colo te va a presionar con mucha gente (6 o 7 jugadores) con un rol yo creo que va a ser muy activo de Ronnie Fernández en el juego aéreo puede quedar en una ventaja. Porque si presionan con 6 o 7 jugadores a buscarte en una presión y tu logras saltar esa línea esos jugadores ya no están para defender esa jugada”, añadió.

Problemas de la ‘U’ y el factor emocional ‘albo’

Para Gonzalo Foulliux el cotejo de este domingo va a ser especial, debido a la irregularidad, los problemas, y la urgencia que ambos presentan.

“Creo que lo de la U es una suma de factores. Creo que todavía el entrenador no le encuentra funcionamiento al equipo entre otras cosas porque no ha contado con todos los futbolistas, por lo que decía de los mediocampistas. Dime qué mediocampista tiene tu equipo y te diré a qué quieres jugar. Entonces en la medida que no tienes a los mediocampistas, que es la zona donde se cocina todo creo que ha intentado variar sin éxito la manera de jugar y creo que se ha quedado a medio camino”, sostiene.

“Lo que sí creo que la última línea de la U quedó débil; también que hay tiempo de trabajo, son diez futbolistas nuevos, un entrenador nuevo. Los equipos no se construyen de la noche a la mañana y creo que futbolísticamente el equipo todavía no ha estado a la altura. Por lo poco que ha manejado el balón y por la poca lucidez y claridad con la que ha manejado el balón el equipo se ha terminado partiendo más de la cuenta con los riesgos que eso tiene y con lo desequilibrado que puedes quedar. Han jugado 4 delanteros en algunos partidos y el equipo ha sido muy efectivo para llegar al gol pero también ha sufrido demasiado”, agrega.

Sobre el ‘Cacique’, el comentarista considera que la presencia de público puede ser un ‘shock emocional’ positivo. La verdad es que es muy diferente con público y sin público. Sobre todo con este clásico en el Monumental se marca”, afirma.

“El colocolino en general, el mundo Colo Colo, creo que contagia un espíritu ganador en los partidos con la Universidad de Chile. Ellos van y lo disfrutan como una verdadera fiesta. El estadio está lleno mucho antes que cualquier otro partido, la gente alienta mucho, se nota desde temprano. Esa vibra se va traspasando para bien para los planteles de Colo Colo y para mal para los planteles de la U que se le ha hecho bastante hostil ir al Monumental”, acota.

“Más allá de que sea Colo Colo en este caso ojalá que el nivel de seguridad esté a la altura. El futbol chileno ya no resiste todos los fin de semanas hechos de violencia, eso es algo en lo que se está absolutamente en deuda. Más allá de este caso puntual que es Colo Colo el local, me parece que este tipo de partidos se tienen que jugar a estadio lleno con las medidas sanitarias posibles, respetando aforos, pero son pocos los partidos que tenemos a estadio lleno en las canchas de Chile entonces obvio que es un ingrediente muy especial”, concluyó.