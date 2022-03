El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, confirmó que decidió dar de baja por malos rendimientos a los jueces Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana.

En declaraciones a La Tercera, Castrilli afirmó que “yo advertí la necesidad de generar un cambio generacional en el arbitraje chileno. Darle la posibilidad a la sangre joven de poder proyectarse”.

“De la misma manera, tenemos que pensar en un arbitraje chileno con una estatura de competencia en el mismo nivel que están dirigiendo. Uno piensa en árbitros de 30 o 32 años que lleguen a instancias superiores del fútbol internacional. Tenemos que bajar el promedio etario”, agregó.

En la misma línea, planteó que “obviamente, que eso lleva a la decisión triste y dolorosa de tener que tomar medidas que son antipáticas que afectan a todos los que recorren el camino arbitral. Se lo comunicamos a tres de ellos en virtud de sus antecedentes. Tomé la decisión de no tenerlos en cuenta en el futuro”.

El ex-árbitro explicó que “estos árbitros son dados de baja por edad y rendimiento. Blanca estuvo dos años en Primera División en gestiones anteriores y ellos también decidieron bajarlo de categoría. Es un muchacho que ya tiene 40 años y por edad no podemos seguir trabajando en él. Nosotros queremos árbitros internacionales y esa falta de proyección nos lleva a tomar estas medidas”.

“Yo no me enteré de lo que habló en la radio. Me hicieron notar que hizo una referencia sindical y yo no tengo nada que ver con ellos. El caso de Oporto también fue por edad y rendimiento. Han demostrado que no llegamos con los tiempos necesarios para reeducar esas conductas”, complementó.

Además, el argentino aclaró que “nosotros estamos permanentemente evaluando la actividad. Los 170 hombres que pertenecen al referato están constantemente monitoreados. En la medida que yo decida que se debe tomar otra decisión, así será”.

Finalmente, precisó que a Patricio Blanca, Omar Oporto y Raúl Orellana “les ofrecí ser tenidos en consideración en el futuro como asesores para colaborar en la formación del arbitraje del fútbol joven. Ninguno aceptó. Es su derecho”, sentenció.

De esta forma, ya son seis los árbitros nacionales que han sido dados de baja, desde que Castrilli asumió como presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP. Previamente dejaron la actividad César Deischler, Christian Rojas y Eduardo Gamboa.