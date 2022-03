Marcelo Bielsa dejó recientemente de ser el entrenador del Leeds United tras una serie de malos resultados que tienen al club en peligro de descender.

En Chile, donde el argentino es muy querido, reaccionaron a la noticia y algunos hinchas se aventuraron a pedirlo para La Roja, donde ya tuvo un exitoso proceso.

Sin embargo, el periodista Fernando Solabarrieta no compartió la misma opinión de los aficionados y criticó con dureza al ‘loco’.

“Yo de (Marcelo) Bielsa tengo la mejor opinión, pero discuto el endiosamiento que hay en torno a él”, dijo en ESPN.

“Que me digan que no toma equipos grandes por temas de ideales… ¡no toma equipos grandes porque no se los ofrecen, digamos las cosas como son!”, lanzó en tono burlesco.

“¿Qué equipo grande le ofrecieron a (Marcelo) Bielsa? Díganme uno”, insistió.

Respecto a su paso por La Roja, Solabarrieta valoró el proceso de Bielsa aunque aclaró que en Chile no ganó ni un título.

“Yo valoro su paso por Chile, pero acá no hay título. El título de Chile fue con (Jorge) Sampaoli en Copa América, no con (Marcelo) Bielsa”, sentenció.