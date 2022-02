El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, se mostró resignado ante la imposibilidad de la llegada de un nuevo refuerzo al ‘Cacique’, debido a las salidas de Javier Parraguez e Iván Morales, al afirmar que “la idea era buscar un jugador de jerarquía. Pero esa solución no está”.

El estratega del elenco ‘popular’ le puso punto final al arribo de un nuevo fichaje en ataque, más aún al conocer que podrá contar con el venezolano Christian Santos como sexto extranjero.

“Ahora con esta solución del sexto extranjero y el tema de Christian Santos estamos mucho mejor, con un plantel prácticamente completo”, indicó el técnico albo.

“Con el tema de incorporar un jugador más, la idea era buscar un jugador de jerarquía. Pero esa solución no está, ya no está esa posibilidad. El jugador que yo pretendía está con contrato en otro club y su salida es difícil. Este será el plantel que iniciará la temporada y vamos a ver si a mitad de año se puede dar otra incorporación”, agregó.

De cara al cruce del fin de semana ante Deportes La Serena, como visita por la fecha 2 del Campeonato Nacional 2022, el argentino-boliviano dijo que “debemos tener más claridad a la hora de habilitar a quienes están arriba, pero jugar de la misma manera (como ante Everton). Todo el primer tiempo fuimos protagonistas, pero nos faltó ese pase filtrado o hacer un centro preciso para habilitar a los compañeros. Debemos mejorar eso, pero mantener la actitud, forma de jugar y la presión en donde estamos muy bien”.

En cuanto al once a utilizar, Gustavo Quinteros no dio muchas pistas. “Vuelve (Leonardo) Gil, y vamos a poder tener en cuenta a otros jugadores que no los tuvimos, así es que tenemos más variantes, por lo que ahora debemos elegir de la mejor manera de acuerdo al rival que enfrentamos. La idea es no hacer muchos cambios, y buscar un buen resultado que sea acorde con el equipo”, apuntó el DT albo.

Para terminar, el extécnico de la UC se refirió brevemente a lo que será la participación alba en la Copa Libertadores: “Los partidos de Copa van a ser mucho más fuertes, en lo físico, en los duelos individuales, vamos a tener que defender mejor en nuestra área y vamos a tener que ser más contundente en ataque y más seguros en defensa. Son equipos de mucha jerarquía y la exigencia será altísima con pocos errores”.

Deportes La Serena y Colo Colo se enfrentarán este domingo 13 de febrero, desde las 18:00 horas, en el estadio La Portada.