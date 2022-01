La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por un grupo de hinchas de la UdeC debido a una serie de irregularidades cometidas por la Corporación en el reconocimiento de los derechos de los socios del club. Entre estas,

el incumplimiento de los estatutos relativos a los procesos de renovación de membresía, admisión de nuevos socios, realización de asamblea anual, entre otros.

Ante los magros resultados deportivos y la escasa o nula comunicación del club frente a este escenario, en el que se perdió la categoría y el rendimiento en primera B estuvo muy bajo las expectativas, un grupo de hinchas se organizó con la intención de participar activamente en la gestión.

El objetivo era aportar en los planes del club, sin embargo, las gestiones no llegaron a buen puerto. El club no dejó renovar las membresías de socios y los fanáticos trataron de hacer trámites por su propia cuenta. Ante la negativa por parte de la institución algunos hinchas hicieron la transferencia correspondiente y adjuntaron la documentación requerida, quedando a la espera de respuesta.

Aseguran que “desde el Club Deportivo no ha existido campaña para traer adherentes ni a la fecha se ha realizado asamblea anual (la cual tampoco se realizó el 2020). La historia de estas irregularidades se remonta incluso a la dirigencia anterior, cuando el 2019 se realizó la última asamblea de la que hay registro. Para participar en ella con voz y voto, se exigió pagar el retroactivo de todos los años que no habían pagado la calidad de socios, pasando por alto el hecho que fue desde el mismo club que se cerró la puerta para renovar”.

Los fanáticos explican que “A pesar de la evidente arbitrariedad de la situación, unos pocos hinchas pagaron los retroactivos y han estado pagando sus cuotas. El pago de las membresías la han mantenido para no repetir lo ocurrido en la asamblea del 2019, no obstante, no recibir ninguna retroalimentación, ni información por parte del club”.

Complementan que solo han podido reunirse “un par de veces con dirigentes en los que les señalan que ‘los seguidores son fundamentales para ellos’ sin ser llevada esa declaración a la práctica. Ante todas estas situaciones, los socios que han estado renovando ‘de mala manera’ (haciendo las transferencias sin tener respuesta del club, y los nuevos que se incorporaron ‘por la ventana’) decidieron presentar un recurso de protección que señala, entre otras cosas, que han sido privados de los derechos que tienen en la Corporación y que se encuentran establecidos en los estatutos de esta”.

Reclaman que no han recibido una comunicación formal por parte de la institución puesto que no se ha certificado su ingreso, no obstante haber cumplido con los requisitos previos que ahí se formulan, lo que produce una vulneración del principio de igualdad ante la ley, esto debido a que los socios que tienen participación en la gestión de Futbol UdeC son funcionarios del mismo club, siendo el resto excluidos.

Aclaran que además hicieron gestiones para llegar al rector Carlos Saavedra para exponer esta y otras irregularidades, siendo derivados con el gerente Carlos Pedemonte. Complementan que “la última respuesta recibida desde rectoría dice, textualmente: ‘el canal por el cual se deben orientar las solicitudes referidas al Club Deportivo Universidad de Concepción son a través de su gerencia y/o Directorio’.

Por lo tanto, lo que se solicitó por parte de los hinchas es que:

-Se proporcione el reconocimiento y calidad de socio activo de la referida corporación.

-Que existan protocolos y que los actos del club se adecúen a lo establecido en los estatutos.

-Solicitar las responsabilidades que correspondan ante la omisión de la que han

sido víctimas para impedir que las conductas se repitan en el futuro.

El recurso de protección fue declarado admisible por la Corte de Apelaciones de Concepción. El 06 de enero 2022 el tribunal le da razón y establece que el CD UdeC tiene 30 días para regularizar la situación, generando un precedente con una tribunal pronunciándose sobre los derechos de socios de un club de fútbol profesional.