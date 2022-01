El fútbol chileno ya palpita lo que será la temporada 2022. Los distintos clubes planifican de la mejor manera para intentar sobresalir en las diferentes competencias del próximo año.

Mientras algunos piensan en hacer historia en torneos internacionales, otros se alistan buscando dar el golpe a nivel criollo.

En lo que todos coinciden, en la idea de potenciar sus respectivos equipos para competir.

8 de enero

Jean Beausejour no va más en Coquimbo: el histórico de La Roja decidió no extender su contrato con la tienda pirata argumentando “razones familiares”. De esta manera, ‘Bose’ deja el puerto.

Como club le agradecemos todo lo que hizo por 🇨🇱 Chile, y por supuesto, por llevar siempre muy en alto nuestra bandera 🏴‍☠️ ¡Gracias por todo el NEWEN Y CORAJE, "Bose" querido! 💪

Christian Bravo deja Everton y vuelve a Uruguay: el ‘Plancha’ fue oficializado como fichaje de Montevideo Wanderers, club donde brilló hace un par de temporadas en suelo charrúa.

✍🏼 Christian Bravo vuelve y firma contrato con Wanderers para la temporada 2022. ¡Bienvenido de vuelta Chileno! 🏳️🏴

Melano se acerca más a la UC: El delantero rescindió su contrato con Central Córdoba y todo apunta a que será anunciado como fichaje ‘cruzado’ en próximas horas.

Un seleccionado internacional para luchar en la Sudamericana: Ñublense oficializó el fichaje del defensor venezolano Luis Del Pino Mago y se transformó en el tercer refuerzo de los chillanejos para la temporada 2022.

¡Desde Venezuela a la región de Ñuble! Luis del Pino Mago es la nueva incorporación de los Diablos Rojos para la temporada 2022 💪🏻 ¡Bienvenido a Chillán! 👏🏻

Los ‘árabes’ tienen a su ‘9’: Andrés Vilches se transformó en nuevo jugador de Palestino y sumará su quinta experiencia en el Campeonato Nacional.

"Pretendo responder con trabajo y goles para lograr los objetivos de este año"👏🏻

Llegó el primer fichaje a El Cobre: Cobresal hizo oficial la contratación del defensor central paraguayo Iván Villalba, proveniente de Independiente de Santa Fe (Colombia).

América amenaza al ‘Cacique’: desde México aseguran que el elenco de las ‘águilas’ centró su atención en Pablo Solari.

7 de enero

Albert Acevedo vuelve a Santiago: tras buenas temporadas en O’Higgins de Rancagua, el zaguero fue confirmado como fichaje del histórico Club Magallanes.

🖋️| Club Magallanes le da la bienvenida a Albert Acevedo, que llega al plantel para afrontar el Campeonato Ascenso 2022. Acevedo, cuenta con una gran trayectoria a nivel nacional, en donde se encuentran equipos como: @Cruzados, @udechile, @OHigginsoficial, entre otros.

La U oficializa su sexto refuerzo: el cuadro laico confirmó el arribo del delantero uruguayo Cristian Palacios, ahora ex Unión Española.

¡AHORA SÍ! El delantero uruguayo Cristian Palacios firmó su contrato y se convierte oficialmente en nuestro sexto refuerzo 👏

¡AHORA SÍ! El delantero uruguayo Cristian Palacios firmó su contrato y se convierte oficialmente en nuestro sexto refuerzo 👏

Bienvenido a la U, "Chorri" Palacios ⚽️🤝

La UC cerca de delantero argentino: el cuadro precordillerano tendría casi cerrado el fichaje de Lucas Melano, extremo de Central Córdoba.

Coquimbo Unido ya tiene nuevo DT: tras la sorpresiva salida de Héctor Tapia el elenco ‘pirata’ oficializó el arribo de Patricio Graff.

Bryan Carrasco no se mueve de La Cisterna: Palestino oficializó la renovación de contrato del ‘Velocirraptor’. El jugador seguirá en el cuadro árabe hasta 2024.

La firma del Velocirraptor🦖 Felices de tenerte hasta el 2024, Bryan. ¿Cuántos goles para esta temporada?👀

Del Monumental al Santa Laura: Ignacio Jara, volante, deja Colo Colo y se suma a Unión Española para la temporada que se avecina.

6 de enero

A Iván Morales lo quieren de Brasil: el delantero de Colo Colo recibió una importante oferta del Vasco da Gama y podría estar viviendo sus últimas horas con la camiseta del ‘Cacique’.

Fernández Vial sorprende con defensor: El cuadro ‘aurinegro’ que milita en la Primera B quiere pelear el ascenso y para eso intenta afirmar su zaga con el fichaje de Benjamín Vidal, quien cuenta con pasos por Universidad de Chile y Universidad Católica.

Benjamín Vidal es Inmortal 💛🖤 El defensor central campeón con Coquimbo la reciente temporada, se suma al Almirante para los desafíos 2022 🚂 El jugador cuenta con pasos por la UC, Palestino, la U, O'Higgins y Puerto Montt ⚽ ¡A ponerle bueno, Benja! 💪

La UC cerca de fichar a un ‘azul’: luego de ser notificado que no será tenido en cuenta en la ‘U’ para la siguiente temporada, el volante Sebastián Galani alcanzó “principio de acuerdo” con el tetracampeón, Universidad Católica. Solo le queda superar exámenes médicos.

Erwin Durán cambia de banca: tras despedirse molesto de Deportes Copiapó, argumentando el desorden e incertidumbre de la liguilla de ascenso, el entrenador fue oficializado en Puerto Montt.

Nozomi Kimura de regreso en Chillán: Ñublense y el retorno de un histórico. El japonpes que participó del ascenso en 2020 vuelve a los Diablos Rojos.

5 de enero

A un cruzado lo quieren en Grecia: Raimundo Rebolledo dejaría Universidad Católica para recalar en el Lamia FC de la Superliga del fútbol heleno.

Así lo reveló Sport24, medio que recalcó en el gran interés del club europeo por sumar al lateral por su polifuncionalidad.

Héctor Tapia no sigue en Coquimbo Unido: el técnico que devolvió al ‘Pirata’ a la Primera División, renunció a su puesto y dejó al campeón de la Primera B a la deriva.

Juan Martín Lucero es de Colo Colo: el delantero argentino se transformó en nuevo delantero de los albos de cara a la temporada 2022.

Este miércoles iniciamos oficialmente la pretemporada, pero todavía nos faltaba un integrante… 👀 👏🏼🏳️🏴 ¡Bienvenido Martin Lucero a Colo-Colo! El delantero argentino ya está con nosotros, ¡mucho éxito en esta nueva etapa!

Católica quiere un lateral izquierdo: tras la salida de Juan Cornejo, la UC quiere reforzar esa zona tomando en cuenta que Yerco Oyanedel (que regresa de préstamos) no está en los planes del técnico Cristián Paulucci.

De acuerdo a DirecTV, el que están en carpeta es Erick Wiemberg, jugador de Unión La Calera y que ha sido convocado a la Selección chilena.

4 de enero

Daniel González se acerca a San Lorenzo: el cuadro argentino está muy interesado en el lateral de Santiago Wanderers, cuyo futuro fue comentado por Jorge Garcés, técnico de los ‘caturros’.

“Es un chico con mucho futuro, le gusta entrenar, trabajar y estuvo en la selección de Chile. tiene todas las aptitudes para jugar en un equipo grande de Argentina”, afirmó el DT.

Hernán Galindez es azul: el portero ecuatoriano fue oficializado como el nuevo arquero de Universidad de Chile, donde peleará el puesto con Cristóbal Campos.

La Serena suma experiencia: los ‘granates’ informaron que el defensa argentino Marcelo Herrera, de 29 años, es su nueva incorporación.

🇱🇻⚔️ ¡Marcelo Herrera ya es #Granate! 🙌 el defensa argentino ya está en nuestro país para vestir los colores del Más Antiguo del Norte 💪🏽 ¡Junto a Marcelo toma tu armadura, #Papayero, y abónate, que esta nueva temporada la luchamos todos juntos! 🏰🛡

Carlos Carmona confirmó su retiro: el exseleccionado chileno publicó un sentido mensaje en redes sociales, en donde el hasta hoy jugador de Coquimbo Unido ratificó que colgará los botines.

3 de enero

Juan Carlos Gaete sigue en el norte: el extremo, que pertenece a Colo Colo, continuará a préstamo en Cobresal una temporada más tras la negativa de Quinteros a su retorno.

Ignacio Jara suma interés de Unión Española: el jugador, quien no seguirá en Colo Colo, había sido ligado a Cobreloa, sin embargo, otro equipo lo quiere entre sus filas.

Según TNT Sports, el enganche fichará por los hispanos. De hecho, ya existiría un acuerdo entre clubes para cerrar la operación

Unión Española renueva piezas: el elenco del Santa Laura aseguró tres jugadores de cara a este 2022. Stefano Magnasco, Luis Pavez y Mario Larenas estamparon sus firmas para extender contrato.

🔴 ¡Sigue siendo hispano! 🟡 Stefano Magnasco, uno de los puntos altos de @UEoficial durante 2021, continuará defendiendo la camiseta del Gigante de Colonias para la presente temporada. ¡A dejarlo todo! 💪🏻🇪🇸

Gustavo Quinteros quiere más: el adiestrador del ‘Cacique’ está contento porque BYN ha cumplido con cada uno de sus pedidos, pero le falta la ‘guinda de la torta’. El DT habría solicitado el regreso de Martín Rodríguez.

La ‘U’ quiere goles hispanos: Universidad de Chile apunta al delantero y goleador de Unión Española, Cristian Palacios, para reforzar su ofensiva.

Carlos Muñoz sigue en O’Higgins: el delantero no se moverá de Rancagua y renovó por todo 2022 con el ‘Capo de Provincia’.

Dos exjugadores de La U refuerzan al ‘Rojo’: Unión Española confirmó que Augusto Barrios y Gonzalo Espinoza serán hispanos esta temporada, luego de una ingrato 2021 con la camiseta azul.

Coquimbo Unido potencia su delantera: los ‘piratas’ siguen sumando nombres para el regreso a Primera División y, este lunes, confirmaron que el argentino Tobías Zárate vestirá de aurinegro.

🤝 TOBÍAS ZÁRATE: DELANTERO DEL FORTÍN AL COLOSO PIRATA 💛🏟🖤 🏴‍☠️ El nuevo refuerzo porteño llega al ataque de la escuadra AURINEGRA con todo el vértigo de sus 21 años. ¡Fuerza y Coraje es la consigna! 💪

2 de enero

Desde Bolivia al CDA: el defensor altiplánico José María Carrasco arribó, este domingo, a Chile para transformarse en nuevo jugador de Universidad de Chile.

El ‘Tuto’ quiere sumar su tercera experiencia en Chile: según aseguró As Chile, Palestino sería el nuevo destino de Fernando De Paul tras su salida de la ‘U’.

1 de enero

Ismael Sosa llega a Everton: el club de Viña del Mar oficializó el arribo del ex Universidad Católica Ismael Sosa como nuevo jugador pensando en la Copa Libertadores.

El ariete de 34 años viene de jugar en México, donde estuvo en Pumas de la UNAM, Tigres, Pachuca y León.

Y lo queremos hacer en grande. ⚽ Nuestro primer deseo del año ya se hizo realidad y queremos compartirlo con todos ustedes… 👀 ¡Muchas felicidades familia evertoniana!

Jara y un nuevo club en el fútbol chileno: El defensor nacional Gonzalo Jara vestirá su cuarta camiseta en el fútbol nacional luego de que Coquimbo Unido lo anunciara como su decimoprimer fichaje para la temporada 2022.

🤩 LA SANA COSTUMBRE DE LOS BICAMPEONES DE AMÉRICA VISTIÉNDOSE DE AURINEGRO 💛☠️🖤 ¡Bienvenido al puerto, Gonzalo Jara! ¡Fuerza y Coraje es la consigna! 💪

31 de diciembre

Colo Colo tendría acuerdo con un centro delantero: Según afirman en En Cancha, el delantero argentino Juan Martín Lucero llegó a acuerdo con Colo Colo para formar parte del plaantel 2022.

Luis Amarilla no llegará a la U: En la U ya tienen una opción menos. En conversación con En Cancha, el representante de Luis Amarilla reonoció que el futbolista “no llegará a la U”. La razón es las pretensiones que tiene Vélez, club dueño de su pase.

Toselli, lejos de Católica, cerca de Argentina: aseguran que ‘Hulk’ está a detalles de sellar su traspaso a Central Córdoba del vecino país. Recordemos que Palestino no renovó el préstamo por el arquero.

Rodrigo Holgado podría sumarse a Coquimbo: el delantero, actualmente en Gimnasia de Argentina, admitió que fue contactado por el cuadro ‘pirata’ y que está “interesado en volver”. Siguen las conversaciones.

Felipe Seymour vuelve a ser azul: el volante, que durante 2021 defendió a O’Higgins, fue oficializado como el tercer refuerzo de Universidad de Chile.

30 de diciembre

Colo Colo oficializa una anhelada renovación: Vicente Pizarro, joven crack de Pedrero, seguirá ligado al ‘Cacique’ hasta 2024.

#Pizarro2024 ✍🏼✅ Nuestro talentoso volante Vicente Pizarro extendió su vínculo con el Cacique hasta el año 2024. ¡Seguimos potenciando nuestro semillero albo! 🤍🖤

O’Higgins rompe el mercado este jueves: El cuadro ‘celeste’ oficializó los fichajes de Juan Fuentes, Alexis Martín Arias, Diego Carrasco, Diego Fernández y Sebastián Ubilla.

En Audax uno se va, y otro llega: el conjunto itálico ratificó el arribo del defensor Raul Osorio y también la salida del histórico lateral Nicolás Crovetto.

Raúl Osorio, defensa de 26 años procedente de @OHigginsoficial llega al cuadro itálico por toda la temporada del 2022👏🏻 Benvenuto nella Prima Squadra, juntos escribiremos más páginas en la historia de este hermoso club💚

La Serena oficializó a ex Boca Juniors: el cuadro ‘papayero’ sumó a sus filas al volante argentino Cristián Erbes. El ‘Pichy’, de 31 años, viene de buenas temporadas en Atlético Tucumán.

🏰⚔️🇦🇷 ¡Bienvenido, Cristian Erbes! 🔥 el formado en Boca Juniors es el nuevo refuerzo del #Granate para la próxima temporada. ¡Vamos arriba, Cristian! 🇱🇻 Asegura tu abono 2022 para que junto al 'Pichy' reforcemos La Portada 🛡

Juan Pablo Gómez no sigue en Independencia: César Bravo, técnico de Unión Española, adelantó que el lateral no llegó a acuerdo con los ‘rojos’ y no será parte del plantel en 2022.

La U cerca de fichar a dos delanteros: el ecuatoriano Jeison Chalá reveló que está a detalles de convertirse en refuerzo de Universidad de Chile.

Además, el atacante ecuatoriano contó que su excompañero, el paraguayo Luis Amarilla, le comentó que está muy interesado en vestirse de azul para 2022.

Edson Puch vuelve a su “gran amor”: el delantero, hasta hoy jugador de Universidad Católica, fue oficializado como refuerzo de Deportes Iquique y disputará la Primera B este 2022.

👀💙 Sabemos que siempre fuimos el gran amor de tu vida 🙌🏼 ¡BIENVENIDO! 🎩

29 de diciembre

Jeisson Vargas, segundo refuerzo de la ‘U’: el jugador, formado en Universidad Católica, dejó Unión La Calera y se transformó en fichaje de los ‘azules’.

Francisco Alarcón refuerza Cobresal: el defensa, ex Santiago Wanderers y ex Universidad de Concepción, se transformó en el quinto refuerzo del elenco ‘minero’.

⚒️¡Quinta incorporación! 👉🏻 CD Cobresal informa la llegada del central, Francisco Alarcón, ex U de Concepción. 📌 Alarcón defendió las camisetas de U. Española,Sn Martín de San Juan, Everton, entre otros. ¡Bienvenido y mucho éxito con la camiseta legionaria! 🙌🏻

Humberto Suazo vuelve a La Serena: el cuadro ‘papayero’ oficializó el retorno del delantero luego de un fugaz paso por México.

Coquimbo remece el mercado: el cuadro ‘pirata’ hizo oficial tres fichajes para la próxima temporada. Dilan Zúñiga, Fabián Carmona y Álvaro Ramos se suben al barco coquimbano.

🤝 ÁLVARO "CHANCHITO" RAMOS SE VISTE DE AURINEGRO 💛🐽🖤 El potente delantero se convierte en nuevo refuerzo PIRATA en esta vuelta a Primera División 2022 🏴‍☠️ ¡Bienvenido a bordo! ¡Fuerza y Coraje es la consigna! 💪

Diego Buonanotte se acerca a Viña del Mar: tras rechazar la última propuesta de renovación de Universidad Católica, el ‘Enano’ analiza una oferta formal de Everton, elenco que jugará la Copa Libertadores en 2022.

El ‘Cacique’ recurre a un viejo conocido: Colo Colo anunció su segundo refuerzo para 2022 y confirmó el retorno de Esteban Pavez con un vínculo por dos años.

✅ ¡Bienvenido 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐞𝐳! El volante firmó por 2 años para vestir nuevamente la camiseta del Más Grande 🏳️🏴

El ‘Tanque’ se queda en Coquimbo: según aseguró TNT Sports, Esteban Paredes habría decidido seguir siendo jugador ‘pirata’ para la temporada 2022 y de esta manera, descartaría un posible regreso a Colo Colo.

Un viejo anhelo de la ‘UC’ interesa en la ‘U’: Gonzalo Bergessio reconoció contactos con Azul Azul, donde se comenzó a negociar la llegada del goleador argentino de 37 años a la escuadra dirigida por Santiago Escobar. Así lo confirmó el propio jugador en conversación con Radio Sport 890 de Uruguay.

28 de diciembre

Universidad de Chile está a detalles de cerrar la incorporación del delantero de Unión La Calera, Jeisson Vargas, de cara a la próxima temporada.

Everton quiere a exgoleador cruzado: el cuadro viñamarino ya tiene conversaciones avanzadas con Ismael Sosa, delantero que defendió a Universidad Católica en 2013. El argentino, actualmente, pertenece al Pachuca de México (grupo controlador de los ‘oro y cielo’.

Toselli en busca de club: El arquero, que militó la última temporada en Palestino, no renovó con los árabes y debe volver a Universidad Católica. Sin embargo, el jugador sabe que en San Carlos no tendrá continuidad y espera encontrar otro destino.

Cobreloa potencia su zaga: Los Zorros del Desierto hicieron oficial el arribo del defensor Bastian San Juan, ex O’Higgins de Rancagua.

🚨 OFICIAL Bastián San Juan se viste de naranja para la temporada 2022.

27 de diciembre

Nicolás Maturana se va de Cobreloa: pese a que hace pocos días había sellado su renovaciónp por dos temporadas, el talentoso volante no es del agrado del técnico Emiliano Astorga y los ‘zorros’ le comunicaron que debe buscar nuevo equipo.

Esteban Pavez vuelve a Colo Colo: de acuerdo a La Tercera, el volante llegó a un acuerdo con el ‘Cacique’ para timbrar su regreso a la tienda alba de cara a la temporada 2022, en un contrato por dos años.

Alexis Martín Arias se acerca a O’Higgins: el portero, de buenas temporadas en Unión La Calera, dejaría el elenco ‘cementero’ para recalar en los rancagüinos.

No sería el único jugador a punto de reforzar al ‘Capo de Provincia’. Sebastián Ubilla vestiría la cuarta camiseta de su carrera al llegar a los ‘celestes’, luego de un 2021 donde defendió al descendido Santiago Wanderers.

Víctor González vuelve a Coquimbo Unido: el defensa recibió la bienvenida a su casa, ya que se confirmó su retorno al cuadro ‘pirata’.

LA MURALLA CHINA VUELVE AL PUERTO 💛🇨🇳🖤 El histórico zaguero, Víctor González Chang, ratifica su vuelta a Coquimbo Unido, como siempre, lleno de Fuerza y Coraje 💪 ¡Bienvenido a casa! 🏴‍☠️

La U y Colo Colo por Jeisson Vargas: el crack de Unión La Calera, formado en Católica, está en carpeta de dos de los grandes del país. Por ahora la ventaja la tiene el cuadro ‘azul’, aunque en Pedrero tienen el ‘plus’ que el jugador ya fue dirigido por Gustavo Quinteros.

26 de diciembre

Invitado inesperado por Vicente Pizarro: mientras Colo Colo aún no logra sellar la continuidad del ‘Vicho’, Universidad Católica se metió de lleno a la espera de las negociaciones.

Si bien aún no existe una oferta concreta, desde la UC siguen muy atentos las novedades en torno al futuro del joven jugador.

Gustavo Gotti sigue en Fernández Vial: el club ‘aurinegro’ oficializó la continuidad del delantero que fue un buen aporte la pasada temporada.

Ya algo habíamos adelantado en la presentación de @adidas, pero ahora es 100% OFICIAL 😍 El 'Tanque' vino a estampar su firma y confirmó su continuidad por una temporada más junto al Almirante 🚂 ¡Gustavo Gotti es Aurinegro! 💛🖤

¿Buonanotte a Unión Española?: El defensor Thomas Galdames escribió en una de las imágenes de Instagram en el ‘Enano’ un mensaje que inquieta a los seguidores de la UC… “Te esperamos”.

Eduard Bello dice adiós a Antofagasta: el venezolano, figura de los ‘Pumas’, se despidió con un sentido mensaje en Redes Sociales. El crack parte a Mazatlán de México.

🎶 Eres Bello, Bello, Bello 🎶 El seleccionado nacional venezolano ya está #ARREbatando🇻🇪 ¡Bienvenido al Puerto Más importante de México! ¡Bienvenido a Mazatlán, @EduardBello20!

La Serena quiere a ex Boca Juniors: según En Cancha, los ‘papayeros’ negocian con el argentino Cristian Erbes, cuatro veces campeón con el gigante trasandino y que viene de buenas temporadas en Atlético Tucumán.

25 de diciembre

Cobreloa se refuerza con experiencia: el cuadro calameño se reforzó con el volante argentino Matías Ballini, de 33 años y proveniente de San Martín de Tucumán. El trasandino cuenta con pasos por el fútbol español y colombiano.

🚨 OFICIAL El mediocampista argentino, Matías Ballini, ya es jugador de Cobreloa.

O’Higgins pierde un referente: Albert Acevedo comunicó su salida del elenco de Rancagua. El zaguero se despidió con un emotivo mensaje en Redes Sociales.

HASTA SIEMPRE DON ALBERT 😔🥺💙🇧🇼

El ‘Colorado’ no se va: Colo Colo anunció la renovación de contrato del volante Leonardo Gil. El nuevo vínculo es hasta 2024. Sonríe Gustavo Quinteros.