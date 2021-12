El exjugador Marcelo Barticciotto cree que Universidad Católica no fue el mejor equipo del campeonato, pese a que este sábado los cruzados golearon y se consagraron tetracampeones del fútbol chileno.

Luego de que este sábado la Universidad Católica celebrara un nuevo campeonato nacional al vencer a Everton, el ídolo de los albos fue tajante al señalar que para él los cruzados no fueron los mejores. Pese a que Colo Colo no pudo cumplir con su tarea en las últimas fechas y perdió una ventaja de 5 puntos sobre los ‘cruzados’, Barticciotto asegura que para él el mejor fue el ‘Cacique’.

El comentarista de ESPN cree que si bien Católica se mereció el campeonato, no fue el mejor equipo del torneo.

“Si tendemos a pensar como piensan todos: que el campeón es el mejor…yo creo que no. No fue le mejor del campeonato Católica. Fue el mejor desde algunas fechas hacia adelante, quizás en la parte mas importante del campeonato pero a mí me parece que el mejor equipo del campeonato fue Colo Colo, sigo insistiendo”, recalcó.

Además, aclaró que no es un comentario para quedar bien con los albos. “Y que no se diga que porque me identifico con Colo Colo ni nada, porque saben que lo crítico que soy y he tenido problemas adentro por eso mismo. Pero creo que el mejor equipo del campeonato fue Colo Colo. Pasa que se cayó después del clásico con Católica. Católica lo aprovechó y no digo que no se merezca ser campeón”, dijo.

El exjugador de los albos y la UC resumió que “Quizás fue un justo campeón, pero me parece que el mejor equipo del campeonato fue Colo Colo”.

Recordar que mientras este sábado se definió al campeón del torneo 2021, este domingo se decide el equipo que acompañará a Santiago Wanderers a la Primera B, además del conjunto que jugará la promoción para evitar caer en la segunda categoría del fútbol chileno.