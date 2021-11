Este fin de semana se empiezan a definir cosas importantes en el Campeonato Nacional. Mientras algunos luchan por mantener la categoría, Colo Colo y Católica definirán al campeón del fútbol nacional.

Así también hay otros que se juegan ingresar a los torneos internacionales en la próxima temporada. Por lo anterior la ANFP programó varios partidos en simultáneo para que dentro de lo posible no se disputen muchos encuentros sabiendo los resultados de otros partidos.

Este sábado hay tres partidos programados para las 18:00 horas en los que se juegan cosas importantes en la parte baja de la tabla. Según informan desde TNT Sports de esta manera se transmitirán los partidos.

El Cobresal vs Universidad de Chile en El Salvador será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports 2 HD; El Melipilla vs Everton irá por TNT Sports 3; y O’Higgins vs Antofagasta irá por la señal TNT Sports HD.

En tanto, el domingo 28 de noviembre se jugará un partido a las 12:00 del día: el descendido Santiago Wanderers recibe a Audax Italiano en Valparaíso y será transmitido por TNT Sports 2.

Desde las 18:00 horas juega la UC vs Huachipato, que irá por TNT Sports 3; Colo Colo vs Unión Española por TNT Sports 2 y TNT Sports 2 HD; Unión La Calera vs La Serena será transmitido por TNT Sports HD; y Curicó frente a Palestino que se podrá ver por la señal normal de TNT.

Cabe recordar que además del cable operador, en TNT Estadio también están todas las señales.