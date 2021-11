Este sábado, Coquimbo Unido consumó su ascenso a Primera División tras derrotar 1-2 a Arturo Fernández Vial y coronarse campeón de la Primera B, en un duelo que comenzó perdiendo el elenco ‘pirata’, pero donde Esteban Paredes anotó el empate que abrió el camino para la remontada.

Tras la trascendental victoria, el ‘Tanque’ exteriorizó su felicidad ante las cámaras de la transmisión oficial y además, se refirió a su situación contractual en la escuadra ‘aurinegra’.

“Hoy termina mi contrato. Vamos a ver qué va a suceder más adelante y que disfrute la gente”, arrancó expresando el goleador histórico de Colo Colo.

No obstante, el delantero de 41 años manifestó que no tiene pensado colgar los botines y prometió: “Voy a jugar un año más, ya lo dije, espero retirarme en Primera División. Vamos a ver qué es lo que pasa. Coquimbo es una ciudad muy linda, la gente me ha tratado bastante bien”.

En ese sentido, Paredes relató cómo fue su llegada al cuadro ‘pirata’ y las decisiones que tuve que tomar para dejar Santiago.

“Quería un poco tomar un nuevo aire, me llegó lo de Coquimbo y la pensé bastante. Fue muy difícil tomar la decisión, pero era un lindo desafío”, detalló.

Luego de postergar su retiro tras su polémica salida del ‘Cacique’, el artillero formado en Santiago Morning planea cerrar su exitosa carrera futbolística en el Campeonato Nacional 2022.