Este domingo, el arbitraje chileno vuelve a estar en el ojo del huracán tras el triunfo de Universidad Católica frente a Universidad de Chile. Y es que, además de las cuestionadas decisiones tomadas en el clásico universitario y un supuesto penal no cobrado tras una falta en el área a Nahuel Luján, la reunión post partido que sostuvo Javier Castrilli, presidente de la Comisión Arbitral de la ANFP, con el plantel azul ha generado diversas reacciones.

Una acción que reveló el entrenador de la ‘U’, Cristián Romero, quien sostuvo que el juez argentino admitió en los vestuarios que Julio Bascuñán había cometido un error por no cobrar dicha pena máxima.

En ese sentido, el ex entrenador de Colo Colo y actual comentarista deportivo de TNT Sports, Claudio Borghi lanzó sus dardos en contra del ‘Juez de Hierro’, enfocando su crítica en la exposición que conllevan estas acciones para el arbitraje nacional.

“No me parece que Castrilli vaya a un vestuario a ver jugadas. No me parece y no creo que sea conveniente. Expone a los árbitros”, argumentó el ex estratega de la Selección Chilena.

Bajo ese punto de vista, el campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1986 complementó: “Es como que diga: ‘¿Sabes qué? La cagaste’, en vivo. Él podrá tomar determinaciones en la semana, pero meterse inmediatamente en un vestuario a decir que fue un error, cuando están los jugadores calientes con el resultado y decir que fue penal, no me parece para nada”.

Una fuerte crítica a la cual se sumó su compañero y panelista del programa ‘Todos Somos Técnicos’, Cristián Basaure, quien ironizó: “Es tema eso. ¿Va a reconocer todos los errores en vivo?”.