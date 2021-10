Este domingo desde las 16:30 horas Colo Colo recibe a la Universidad Católica en lo que por ahora es el partido más importante del campeonato nacional ya que se enfrentan los dos mejores perfilados para quedarse con el título.

En lo que promete ser un partidazo, el decisivo partido se juega en el contexto de la fecha 28 del torneo.

Se enfrenta el líder Colo Colo (52 unidades) ante su escolta, Universidad Católica (50). Ambos elencos han sido los más sólidos del torneo y por lo mismo los equipos que los siguen recién tienen 44 unidades (Audax Italiano y Unión La Calera). En caso de que Colo Colo venza le sacaría 5 unidades a la UC y se empezaría a probar la corona.

En caso contrario, la UC tomaría ventaja ante el conjunto de Macul. Además también se enfrenta uno de los equipos menos batidos ante el más goleador. Colo Colo solo ha recibido 21 goles en este torneo al igual que Everton, los dos que menos han concedido tantos. En tanto, Católica es el que más ha celebrado con 49 goles.

Colo Colo llega justo después de una buena noticia que publicaron desde el club este viernes: Gustavo Quinteros extendió su vínculo con el ‘Cacique’.

Por su parte, Católica llega tras una polémica semana luego del partido ante Santiago Wanderers. Los ‘cruzados’ tuvieron dos expulsados ante los ‘caturros’ y en la semana se absolvió a Zampedri, pero se ratificó la sanción a Germán Lanaro.

Antes del partido el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, aseguró que “Nosotros nos sentimos con confianza gracias al trabajo que hemos hecho, no es por una seguidilla de buenos partidos, de hacer un buen fútbol. No, no es por eso, es por la constancia es por lo que nos costó el año pasado, por lo unidos que estuvimos y lo ratificamos este año aún más unidos yo creo que es por eso, por la confianza entre nosotros y que tal vez se transmite hacía afuera”.

En tanto, el defensor de la UC Alfonso Parot declaró que “En este tipo de partidos las luchas personales son muy importantes, tanto en el juego como en el balón detenido. Debemos estar concentrados. Los clásicos se definen por pequeños detalles”.

Posibles alineaciones:

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo, César Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Pablo Solari, Marcos Bolados, Iván Morales.

Católica: Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Tomás Astaburuaga, Válber Huerta, Alfonso Parto, Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez, Diego Valencia, Fernando Zampedri y Edson Puch.