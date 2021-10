La nueva faceta de Jorge Valdivia como comunicador en ESPN ha abierto una duda que todos se hacen, ¿el ‘Mago’ se retiró del fútbol? Sin embargo, fue el propio volante que aseguró que “todavía no soy un ex jugador”.

Así lo manifestó en una entrevista en La Tercera, donde el ex Unión La Calera y Colo Colo se refirió a su nuevo rol como panelista deportivo, las carencias del balompié nacional, además de su presente y futuro futbolístico.

“Estoy alejado de las canchas por una cuestión de regla. El libro de pases cerró en septiembre, no encontré club y siempre he dicho que una de las grandes cosas que me apasiona mucho es la televisión deportiva. Me siento muy cómodo donde estoy y esta etapa la tomo con mucha responsabilidad, porque es algo que a mí me gusta mucho”, arrancó aclarando el ex seleccionado nacional.

En ese mismo sentido, el mediocampista de 37 años ahondó en su buen estado de forma e hizo un llamado a que no lo den por muerto en el fútbol, ya que aún tiene mucho que entregar.

“La mayoría de los ex futbolistas son todos guatones, pelados, viejos, con barba y con canas. Yo todavía estoy con un físico que me ilusiona. Por eso, todavía no soy un exjugador. Voy al gimnasio todos los días y estoy entrenando en canchas de fútbol. Me siento jugador todavía”, expresó.

A fines de junio, justo en el receso por Copa América, y tras la eliminación de la Copa Libertadores, Valdivia acordó su desvinculación con el elenco ‘cementero’. Una salida no exenta de polémica, pero que dejó al ‘Mago’ con el pase en su poder. No obstante e independiente de los rumores que lo acercaron a Coquimbo Unido, no recaló en ningún equipo.

“Yo tenía club y pude haber ido a dos clubes en Chile. No se pudo, pero lamentarse por aquello que no vale la pena. Yo trato siempre de mirar el día siguiente y de vivir el presente”, aclaró.

El volante que brilló en Palmeiras se refirió a un posible regreso al ‘Cacique’ y a pesar de todo el amor que le tiene al club tras formarse en Macul, fue enfático en puntualizar en que “siempre he dicho que para que uno pueda volver al lugar de donde salió, primero tiene que haber interés de ese equipo, en este caso Colo Colo. Y si no existe ese interés, da lo mismo lo que yo diga”.

La próxima ventana de traspasos podría ser clave para definir el que podría ser el último destino de un futbolista que ha sumado más de 15 títulos, a largo de su carrera, y que fue parte de la ‘Generación Dorada’ que se alzó con la Copa América en 2015.