Luego de la dolorosa derrota de la Selección Chilena ante Perú en Lima (2-0) -que hipoteca las chances de ‘La Roja’ para clasificar al Mundial de Catar 2022-, los cuestionamientos hacia Martín Lasarte se multiplicaron entre hinchas y distintas personalidades del fútbol nacional, llegando incluso a pedir su salida. Sin embargo, el llamado de un ex seleccionado nacional fue distinto.

El otrora zaguero central del ‘Equipo de Todos’, Jorge Vargas, quien militó en clubes como Empoli, Livorno y Reggina, confía en que el combinado chileno volverá a meterse en carrera tras los dos partidos restantes de esta triple fecha de las Clasificatorias; ante Paraguay y Venezuela.

Así lo consignó en una conversación con Redgol, donde manifestó que “yo creo que no estamos eliminados, aunque es muy difícil meterse en carrera”.

“Si Chile le logra ganar a Paraguay podría haber un milagro que nos meta camino al Mundial y si no ganamos, estamos fuera. Después pueden hacer lo que quieran con Lasarte; terminar el proceso o darle experiencia a los jóvenes. Ese es otro tema, pero primero está la carta de Paraguay y sacarle los tres puntos”, aseguró.

En esa misma línea, Vargas criticó duramente al entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, a quien acusa de “ofrecerse” y “mandar recados” a la ANFP.

“Me parece malísimo que alguien se esté ofreciendo para la selección cuando hay un técnico con contrato. Él está peleando el campeonato y no ha renovado, entonces que, entre comillas, mande recados que está libre y puede llegar a la selección no me parece bien. El técnico que está debe terminar y dar un informe de lo que se hizo bien o mal”, aseveró el ex defensor.

‘Potencia’ no quiso finalizar sin antes enviar un mensaje a la fanaticada nacional de cara a los trascendentales próximos duelos de la Selección Chilena: “Sigan apoyando a la selección, ya que aún estamos en pelea. No es fácil, pero Chile está acostumbrado a hacer hazañas históricas y ojalá lo pueda lograr”.