Un enfrentamiento con ambiente de clásico. Universidad Católica y Unión Española abrirán este miércoles la fecha 25 del Campeonato Nacional.

‘Cruzados’ e ‘hispanos’ se miden desde las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo, en un duelo que suele ser atractivo.

La UC llega a este compromiso con confianza y una racha súper positiva que los llevó al segundo puesto con 41 puntos: cuatro triunfos consecutivos desde que se fue Gustavo Poyet de la banca.

El elenco precodillerano se encuentra a 5 unidades del líder Colo Colo, pero anhela una victoria ante los de la colonia para ‘meter presión’ al puntero.

“Es un partido que, como la mayoría, para nosotros son finales. Estamos corriendo desde atrás en este momento, pero venimos convencidos, así que esta es la primera final”, admitió en la previa el delantero Fernando Zampedri.

Del otro lado, Unión arribará a Las Condes en el quinto lugar con 36 positivos, por lo que desea ser visita ingrata para acercarse a la cima.

El equipo del Santa Laura viene de superar a O’Higgins la jornada anterior, lo que significó un plus para un plantel que, pese a su irregularidad, ha mostrado varios buenos momentos en la temporada.

“Llevamos una seguidilla de partidos que ellos no nos han podido ganar y nos da una confianza extra. Si bien no hemos podido tener regularidad que quisiéramos, no estamos lejos de nuestros objetivo de estar en libertadores”, remarcó el lateral Luis Pávez.

Consignar que el duelo será arbitrado por Angelo Hermosilla.