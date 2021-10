Una potente ‘parada de carros’ protagonizaron los jugadores de Ñublense contra su propio club en Redes Sociales, luego de una burla contra Colo Colo que apareció tras la victoria del equipo 1-0 ante el ‘Cacique’ en el estadio Monumental.

Recordemos que la ‘Longaniza Mecánica’ se impuso por la cuenta mínima en Pedrero, un duelo al que los hinchas colocolinos habían arribado clamando ‘venganza’, por el 5-1 propinado por los rojos en Chillán contra un juvenil plantel.

Sin embargo, los chillanejos sorprendieron como forastero al líder y dejaron el torneo al ‘rojo vivo’. Lo que nadie esperaba, eso sí, fue la cruel burla de la institución en sus cuentas oficiales.

“Nuestro querido amigo, el Chavo del Ocho, les tiene un mensaje. Además, el ‘Loco Rene’ representa el sentir de todo el pueblo Ñublensino”, escribió el club del Ñuble junto a un meme, en clara alusión a la frases “me río toda la noche” y “la Venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.

Si bien los hinchas del ‘rojo’ festejaron, en su mayoría, la publicación, fueron los propios jugadores de los ‘Diablos Rojos’ quienes la criticaron y lamentaron lo ocurrido.

“Que quede bien claro, estamos felices por el triunfo, pero estas cosas que sube la página oficial no la compartimos los jugadores. Siempre hay que respetar en el triunfo y en la derrota a los rivales y mantener la humildad”, escribió, por ejemplo, Bernardo Cerezo.

Y no fue el único. Larry Valenzuela también se expresó: “¿Quién es el encargado de las Redes Sociales del club? No apichanguen la victoria de los jugadores”.

Fede Mateos, en tanto, sostuvo que “la idea es festejar, pero no cargar al equipo rival, porque hoy nos toca estar de este lado pero después en las malas no está bueno que te hagan esto”.

“Un poco de respeto, este no es ni será nunca el pensamiento de los jugadores que representan hoy al equipo. Se ganó y obvio estamos felices, pero hay que ser humildes en el triunfo y en la derrota, hoy no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores. Respeta para ser respetado. Felicidades equipo, tremendo partidos se mandaron”, remató Fernando Cordero.

Consignar que tras el reclamo de los cracks Ñublense eliminó las burlas de sus cuentas.