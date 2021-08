Este lunes desde Rangers de Talca se pronunciaron sobre el altercado por el que fue denunciado su DT Luis Marcoleta por un relator de una radio de Talca, que acusó que el entrenador lo insultó y agredió físicamente.

A través de un comunicado, el club talquino reconoció que “lamenta profundamente el incidente en el que se ha visto involucrado nuestro director técnico Luis Marcoleta Yáñez y el profesional de las comunicaciones señor Juan Antonio Medel Peñailillo”.

Sin embargo, complementan que “Nuestro entrenador descarta cualquier agresión física al comunicador y ello también es avalado por testigos y testimonios que están en su poder, los cuales está dispuesto a entregar a las autoridades correspondientes si el caso así lo requiere”.

Añaden que “la actual administración siempre ha demostrado estar dispuesta a facilitar el trabajo de la prensa y promover la libertad de expresión, como asimismo no tolerar violencia de ningún tipo, proveniente de cualquier sector”.

“Como ha sido en nuestro centenario un devenir preservamos los valores del respeto y la verdad”, finalizan desde Rangers de Talca.

La denuncia

Cabe recordar que la denuncia por parte de Juan Antonio Medel de radio Futuro Fm se realizó en primera instancia a través de redes sociales y lo confirmó en conversación con BioBioChile.

Relató que en el aeropuerto de Arica, luego del partido y tras haber tenido un intercambio de palabras en la conferencia de prensa, “Voy pasando, él estaba sentado en el pasillo y me toma del brazo y me dice textual: ‘Reviéntame ahora aquí en mi cara po, maricón’. Y me pone un combo en el pecho”.

“Ahí mi colega lo toma del brazo y le dijo: ‘¿Qué pasó profesor? Calmado, tranquilo’. No le contesté nada ni crucé palabras”, explicó.