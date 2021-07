Fernández Vial dio el batacazo de la Copa Chile al eliminar, por octavos de final y mediante tiros penales, a Universidad de Chile.

El ‘Almirante’ dejó en el camino a los azules luego de dos empates 1-1 y una dramática tanda desde los doce pasos, donde el conjunto ‘aurinegro’ fue más efectivo que La U.

Pero la llave también dejó algunos detalles que no pasaron inadvertidos dentro de la cancha y, de acuerdo a Redgol, uno de ellos tuvo como protagonista el experimentado Arturo Sanhueza.

El sempiterno volante vialino le habría jugado una broma a Thomas Rodríguez, delantero de los azules e hijo del ídolo Leonardo Rodríguez, sacándole en cara el glorioso pasado de su padre con la camiseta universitaria.

“Juegas por tu papá no más, CTM”, le dedicó el ex Colo Colo. Sin embargo, consultado por TNT por la supuesta provocación, el jugador del ‘Almirante’ explicó que no fue tan así.

“No es tan así. Él se puso a alegar con un compañero, empezó a decir cosas y yo le dije que la figura de La U era su papá, pero no que jugaba sólo por su papá. Todo se malinterpretó”, se defendió Sanhueza.

Vale mencionar que, por cuartos de final de Copa Chile, Fernández Vial enfrentará a Coquimbo Unido. El duelo de ida quedó programado para este sábado 10 de julio.