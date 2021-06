El próximo miércoles 30 de junio, con tres interesantes partidos, se dará el inicio de la disputa de los octavos de final de la Copa Chile 2021, una fase que tendrá como novedad el debut de Colo Colo en el certamen.

Cabe destacar que el ‘Cacique’ se estrenará enfrentando a Deportes La Serena, elenco que viene de eliminar a Deportes Colina en la segunda ronda. La llave comenzará el jueves 1 de julio en el norte.

En otra de las llaves destacadas, entre equipos de la serie de honor del balompié nacional, Universidad Católica se medirá, este miércoles, en Viña del Mar ante Everton. El elenco de la franja sufrió para eliminar por penales a Deportes Iquique, mientras que los ‘ruleteros’ dejaron en el camino a Deportes Santa Cruz.

Además, Universidad de Chile se verá las caras ante Fernández Vial en una llave que se iniciará, este jueves, en El Teniente de Rancagua. Los ‘azules’ superaron a San Luis en 16avos de final y los’aurinegros’ eliminaron a Cobresal siendo una de las sorpresas del torneo.

Sólo falta por definir la llave de segunda ronda entre Magallanes y Audax Italiano. El vencedor se medirá a Unión Española en octavos.

Revisa la programación de los octavos de final de la Copa Chile:

Miércoles 30 de junio:

Deportes Concepción vs. Palestino, a las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Rangers vs. Coquimbo, a las 18:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

Everton vs. Universidad Católica, a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito.

Jueves 1 de julio:

Deportes Temuco vs Huachipato, a las 15:00 horas en Estadio Germán Becker.

La Serena vs Colo Colo, a las 15:30 horas en el Estadio La Portada.

Ñublense vs O’Higgins, a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Universidad de Chile vs Fernández Vial, a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente.