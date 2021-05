Leandro Reymúndez, delantero uruguayo de Iberia de Los Ángeles y exjugador de Cobreloa y Coquimbo Unido en nuestro país, reveló el drama que sufre por una depresión causada por la pandemia del COVID-19.

El charrúa no soportó más y, a través de sus redes sociales, dio a conocer los problemas que ha tenido desde que arribó a Chile para jugar por el cuadro ‘azulgrana’.

“Hasta acá llegué… necesito ayuda por favor, la depresión ha llegado a mi vida! (sic)”, partió comentando el atacante uruguayo.

“Les cuento: hace dos meses me vine a Chile, a jugar al fútbol que es mi trabajo, y mi familia quedó en Uruguay (señora e hija de 4 años). Esperando que vengan, Chile decide cerrar sus fronteras, que lo entiendo perfectamente, pero en mi caso no es por turismo, es por trabajo”, agregó Reymúndez.

Luego, detalló: “Ahí empezó todo mi mal estar, día a día me fui debilitando, ya que mi hija me extraña, pide por verme y no tengo qué responderle”.

“Mi hija al día de hoy no quiere verme por llamada porque se pone mal y triste, no quiere ir a su escuela, y muchas cosas más. Ahí empiezo yo, a no querer comer, llorar todo el día, no poder dormir y mi notable baja de peso, ataque de pánico, una tortura realmente”.

Cabe mencionar que el jugador de 29 años logró comunicarse con Carolina Ache Batlle, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, con quien espera lograr una solución.