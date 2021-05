La polémica jugada que se vivió en el duelo entre Colo Colo y Palestino el pasado sábado sigue generando repercusiones, luego del debate generado en una supuesta infracción que favorecía a los albos.

Sobre el final del partido, vale mencionar, Cristian Suárez golpeó a Gabriel Costa y, pese a que el juez Fernando Véjar revisó el momento en el VAR, desestimó el penal para el ‘Cacique’.

En plena discusión por el no cobro del juez, en el programa Nexo de ESPN los exjugadores Rafael Olarra y Nicolás Peric protagonizaron una calurosa discusión.

El otrora defensa partió asegurando que “para mí no es penal. Revisando la jugada, primero que todo, para darle un contexto, es un centro que Costa en ningún momento podía cabecear, porque iba hacia atrás, no tenía chances”.

“Ante eso, claramente hay un central que salta y jamás el salto puede ser con los brazos a los costados. Quiere darle al balón, le da al balón con la parte de atrás de la cabeza y esto genera que le pegue con el brazo a Costa. ¡No hay absolutamente penal en esa jugada!”, agregó Olarra.

Para cerrar, el exseleccionado nacional recalcó que “cuando un jugador no salta y otro sí, varían las alturas. No es una cuestión de que él hizo el movimiento para pegarle, el cayó y ahí le pegó”.

Luego, intervino Peric, quien sostuvo que “Suárez cabecea la pelota con la espalda. Costa cayó mal porque le pegaron con el codo, que gracias a Dios no se fracturó la tibia por la forma en que cae”.

“Suárez da una vuelta y queda parado para el otro lado. Es tan fuerte el golpe que Suárez se da vuelta y queda mirando para la cancha. Ya, digamos que es un movimiento natural, ¡pero es un golpe! Lo golpea”, añadió el ‘Loco’, con gestos de reprobación.

Por último, Olarra argumentó que “uno tiene que ver la intencionalidad también. Yo como central no puedo esperar a que el delantero me cabecee. Yo no veo ninguna intención por golpear de Suárez”.