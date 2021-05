A propósito de su fichaje en Rodelindo Román de la Segunda División Profesional, el jugador Fernando Meneses se refirió al proyectil que le cayó en la cabeza en un clásico contra la U. de Chile cuando él estaba en Católica.

Cabe recordar que aquel encuentro fue suspendido y posteriormente se dio por terminado. Universidad Católica iba ganando en ese clásico del 2013 y Meneses fue objeto de burlas y críticas porque lo culpaBAn de haber magnificado.

Sin embargo, el jugador aclara que “Al final no fue mi decisión, yo quería seguir jugando y lo dije, tenía un cototo, pero me senté y pedí agua para seguir jugando”.

En conversación con RedGol, complementó que “Fue un momento complicado, los hinchas de la U me culparon a mí, me dijeron que era un ‘cagón de mierda’, mensajes para mi familia… entonces fue difícil”.

“El doctor, que si nos ponemos en su lugar tenía razón, un golpe en la cabeza… no sangraba y quería seguir jugando, pero cualquier consecuencia si me pasaba algo pasaba por su responsabilidad. Osses decidió suspender el partido”, recordó.

“Me culpaban a mí porque se suspendió el partido, pero el culpable fue el que tira cosas, porque eso no se debe hacer y siempre lo dije, ojalá no le pase a ningún otro jugador. Yo sentí una piedra, duro. Ese rollo es pesado. Yo quería seguir jugando, no pasó por mí. Como le íbamos ganando a la U yo fui el responsable”, finalizó.