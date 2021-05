Se ha convertido en un rostro de los programas futbolísticos de nuestro país, pero muchos también los recuerdan por su talento dentro de la cancha.

Marcelo Vega ha sabido ganarse a los hinchas en su rol de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde le gusta echar la talla pero también ponerse serio para hablar del balompié.

De lo anterior, precisamente, conversó con BioBioChile, lamentando que el puesto de “10”, aquel con el que brilló en la década de los 90′, se vea cada vez menos en el fútbol a nivel global.

“Los técnicos han ido cambiando, ya no son capaces de ver bien el fútbol. La mayoría aplica un sistema de 4-3-3 y el que más sufre es el ’10’. Y no es por que no vayan quedando jugadores en ese puesto, es cierto que no van quedando muchos, pero no es que estén extinguiendo tampoco”, aseguró el ‘Toby’.

¿Le hace falta ese puesto al fútbol?

La esencia del fútbol es el ’10’. Por ejemplo en Colo Colo, teniendo a Marcos Bolados y Martín Rodríguez, podrías tener un jugador que los habilitara y generara juego, pero la mayoría no sabe leer ese tipo de juego.

¿Y en Chile quién es el mejor en ese puesto?

Jorge Valdivia es por lejos el mejor en ese puesto en Chile. Es mejor que Marcelo Cañete, por lejos. Cañete en el Superclásico no fue capaz de demostrar lo que hacía en Cobresal. En ese puesto sigue siendo mejor Valdivia, junto a Luis Jiménez, Carlos Villanueva y hasta Mathías Vidangossy, que lo está haciendo bien en Melipilla.

¿Tu equipo ideal es con un ’10’?

Yo soy del ’10’. Disfruto viendo jugar a Valdivia, Vidangossy, Jiménez, Villanueva, Buonanotte, yo me quedo viendo los partidos por ellos. Sin jugadores como ellos el fútbol no cambia mucho, es mecanizado. Lo mismo me pasa con ‘Chupete’ Suazo que, en La Serena, pareciera que tiene 20 años. Uno se queda viendo los partidos por eso.

Pronóstico para La Roja

En TNT Sports, el ‘Toby’ ha sido sensación en su labor de vidente, donde ha acertado con varios resultados o el futuro de algunos técnicos y jugadores.

Consultado por el futuro de la Selección Chilena, Vega apuntó que “desconozco cómo vaya a jugar Martín Lasarte, podría ser con Vidal, Aránguiz y un creación, o poblar el mediocampo y soltar más a Vidal. Me gustaría que Vidangossy tuviese una oportunidad, o a Valdivia que lo veo más recuperado, también Jiménez. No sé cómo vaya a jugar, pero tiene donde echarle mano al equipo hacia adelante. Y de delantero tiene que ir Suazo, en este momento no hay nadie que pueda anotar más goles que él, no sé más adelante”.

¿Dices que Humberto Suazo tiene que volver a La Roja?

Sí, está jugando a un buen nivel y el problema de Chile es que no tiene un ‘9’. Suazo, con la edad que tiene, está a un mejor nivel que Ángelo Henríquez y todos quienes juegan en ese puesto.

Y en el mediocampo, ¿quién debe jugar?

Está tomando fuerza y me gusta lo de Leonardo Gil. También está Claudio Baeza, Tomás Alarcón, Ignacio Saavedra que, yo creo, tiene que arriesgar un poco más para estar en la Selección. Pero con Charles Aránguiz y Arturo Vidal es difícil que estos jugadores puedan ganarse un puesto, que es lo que pasó con muchos delanteros cuando estaban Zamorano y Salas. No son malos jugadores, pero tienes a un Vidal y Aránguiz que están en un nivel superior.

¿Tienes confianza en Lasarte como técnico?

Es difícil prever, porque no sé cómo va a jugar. Pero yo creo que es un tremendo técnico, que le llega bien a los jugadores, que es respetado mucho y ojalá le vaya muy bien. Tiene como para armar un buen equipo. Pero no sé si saldrá a presionar o cómo se parará. Pero creo que le irá bien, por experiencia y capacidad le puede ir muy bien.

¿Crees que La Roja se clasificará al Mundial de Catar?

No sé, es un proceso largo y difícil. Para mí estas Clasificatorias son más duras incluso que jugar un Mundial, donde te puede tocar con equipos de más bajo nivel. Acá los viajes son largos, hay que jugar en altura, con calor o humedad. En Europa todo se juega de noche y en buenas canchas, no hay tanto desgaste.

¿Las Clasificatorias que tu jugaste son muy distintas a las actuales?

Todo ha cambiado mucho. Antes viajar a Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, Colombia o Uruguay era terrible. Era todo muy apretado, a veces todo se definía por diferencia de goles. Con los años ha bajado un poco el rendimiento de algunas selecciones y ahí es donde ha subido Chile.

“Nunca es fácil criticar a tu exequipo”

Marcelo Vega, quien en los últimos años se ha ganado su lugar en las comunicaciones, reconoce que se siente bien en esa labor y, especialmente, lo que hacen en Todos Somos Técnicos.

“Me gusta porque es un programa que ha ido de menos a más, con una sintonía muy alta. Me gusta que se hable mucho de fútbol y que, por la forma de ser de cada uno, sale de todo y cosas que le gustan mucho a la gente”, aseguró el ‘Toby’.

¿Por qué han tenido esa buena recepción entre los hinchas?

Hacemos cosas para la gente, que le gusta esas salidas medio extrañas que tenemos a veces y que las ven no solo en el programa, sino que también en las redes sociales.

¿Hablas de los memes? ¿Te ríes con los que ves?

Me llegan los memes, me los mandan a veces la misma gente del canal. Tenemos un grupo donde los compartimos con los directores, productores. Ahí revisamos todos.

En las redes también hay gente que los critica, los trata de “personajes”…

Yo siempre soy así. Puedo discutir con alguien, pelear, formar algún debate y tener diferencias. Pero quienes me conocen saben que yo soy así. No considero que seamos personajes, yo soy así, Juvenal Olmos es así, ‘Bichi’ Borghi lo mismo.

Hace poco se les sumó Johnny Herrera, ¿cómo ha sido trabajar con él?

Engancha rápido, sabe cómo es el tema, cómo simpatizar. No hemos tenido problemas porque, además de panelistas, somos amigos. Cuando uno va contento a trabajar se nota.

¿Hay alguien de la ‘Generación Dorada’ que te gustaría tener de compañero?

No sé, yo siento que además de compañeros somos amigos. Yo no los conozco mucho (a los jugadores). Creo que Mauricio Pinilla habría sido un buen panelista para nosotros, analiza bien, se maneja bien, se presta para las tallas, igual que el ‘Loco’ Peric.

¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar en comunicaciones?

No es fácil andar criticando a tu exequipo, pese a que llevemos varios años afuera. Cuando las cosas andan mal uno tiene que dar su análisis de verdad. Le pasa a Johnny ahora, que todos lo identifican con La U, creo que el mayor ídolo de los últimos años junto a Marcelo Salas. A mí me costó criticar a Colo Colo, igual que el ‘Bichi’, pero uno con el tiempo se va dando cuenta de que tiene que ser objetivo.