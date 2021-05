Tras largos meses sin actividad, el Campeonato Nacional Femenino regresó en gloria y majestad. Este sábado, se disputaron los dos primeros partidos del torneo; Santiago Wanderers vs. Fernández Vial y Deportes La Serena vs. Universidad de Concepción.

Sin duda, el duelo clave del estreno de la edición 2021 del campeonato fue el que afrontaron ‘caturras’ y ‘aurinegras’ en Valparaíso. La escuadra de Concepción comenzó con el pie derecho y se hizo fuerte de visita para doblegar a las locales con un marcador de 0-2.

Un intenso partido que se decidió por los goles de Melissa Bustos de tiro libre y de la reciente incorporación del Vial, la ex jugadora de Everton; Marinka Huircán.

El alentador comienzo de las dirigidas por Antonio Zaracho las posiciona como las líderes del Grupo A del torneo, a la espera de que se dispute el resto de la jornada.

Por otra parte, en la cuarta región se vivió un encuentro sumamente disputado. Las ‘papayeras’ no pudieron marcar las diferencias ante el equipo del Campanil y no se sacaron ventaja tras empatar 1-1.

Las anotaciones del partido fueron obra de Valentina Bruna para las locales y Viviana Torres para las universitarias.

La jornada de domingo de la primera fecha del Campeonato Femenino traerá grandes enfrentamientos como Colo Colo vs. Puerto Montt, Universidad Católica vs. Palestino, Temuco vs. Universidad de Chile y Audax Italiano vs. Everton.