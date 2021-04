La cuarta fecha del Campeonato Nacional 2021 comenzará a disputarse el próximo viernes, con el duelo que protagonizarán Deportes Melipilla y Palestino.

Esa misma jornada, el campeón Universidad Católica intentará volver al triunfo cuando reciba a Curicó Unido en el estadio San Carlos de Apoquindo.

El sábado será el choque de punteros, cuando Unión La Calera reciba a Audax Italiano, en un duelo que podría dejar a uno de los dos equipos como líder exclusivo del certamen.

El domingo, Colo Colo visitará a Everton en Viña del Mar, mientras que Universidad de Chile cerrará la fecha el lunes cuando reciban a Unión Española en Rancagua.

El equipo que quedará libre en la tercera jornada es Deportes Antofagasta.

Viernes 16 de abril

15:30 – Deportes Melipilla vs. Palestino

18:00 – Huachipato vs Ñublense

20:30 – Universidad Católica vs Curicó Unido

Sábado 17 de abril

18:00 – O’Higgins vs D. La Serena

20:30 – U. La Calera vs. Audax Italiano

Domingo 18 de abril

12:00 – Cobresal vs Santiago Wanderers

15:00 – Everton vs Colo Colo

Lunes 19 de abril

20:30 – U. de Chile vs U. Española