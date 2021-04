Luego de anunciar su retiro del fútbol profesional, Johnny Herrera repasó su carrera y reconoció que una de las deudas pendientes que le quedó como jugador fue ganar la Copa Libertadores, específicamente la de 2012.

En ese torneo los universitarios igualaron la mejor marca histórica del club llegando a semifinales, pero quedaron fuera a manos de Boca Juniors. Luego de arrasar con sus rivales en la Copa Sudamericana 2011, la Libertadores del 2012 era la gran opción para la U de postular al título.

Pero tras la temporada de 2011 en el club dejaron ir a algunos jugadores que fueron claves para levantar la Copa Sudamericana.

“Eso fue lo que me faltó: ganar la Copa Libertadores. Me habría gustado hablar con los dirigentes que no dejaran partir a esos jugadores, como no me dejaron partir a mí. Eduardo Vargas y Gustavo Canales, que eran goleadores. Osvaldo González que era el pilar atrás. Si manteníamos el equipo del 2011 a nosotros no nos ganaban esa Libertadores”, recuerda en conversación con TNT Sports.

“Fue triste, de pronto frustrante. Estas jugando la Copa Libertadores y pensaba: por qué no está Eduardo, Canales, los echaba de menos… se llegó a semifinales y no teníamos el poderío económico de los brasileros u otros equipos ¿Quién sabe si el futbol me da una revancha y poder dirigir una Copa Libertadores?”, lamentó el ahora exfutbolista.